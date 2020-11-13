Журі оголосило шорт-лист фіналістів "Книги року BBC".

"ВВС News Україна" оприлюднила короткий список літературної премії "Книга року ВВС – 2020", а також сппеціалізованих премій – "Книга року ВВС – Есеїстика" та "Дитяча книга року ВВС".

До короткого списку в номінації "Книга року BBC – 2020" увійшли книги:

Софія Андрухович. Амадока. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олесь Ільченко. Порт Житана. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020

Марія Матіос. Букова земля. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019

Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. – Київ: Білка, 2020

Журі визначило фіналістів з-поміж 34 видань, які увійшли до довгих списків "Книги року ВВС".

До короткого списку у номінації "Книга року ВВС – Есеїстика – 2020" увійшли:

Наталя Гуменюк. Загублений острів. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Оксана Забужко. Планета полин. – Київ: Комора, 2020

Ольга Карі. Рибка дядечка Завена. – Київ: Темпора, 2019

Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. – Київ: Темпора, 2020

Василь Махно. Уздовж океану на ровері. – Київ: Yakaboo Publishing, 2020

До короткого списку у номінації "Дитяча книга року BBC – 2020" увійшли:

Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. – Харків: Віват, 2020

Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. – Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Уляна Чуба. Мед і Паштет – фантастичні вітрогони. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020

Переможці минулих років:

2019

Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).

Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).

Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).

Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).

Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

Катерина Калитко "Земля загублених, або Маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).

Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).

Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).

Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).

Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).

Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).

Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).

Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 – Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 – Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 – Іздрик, "ТАКЕ".

2008 – Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 – Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 – Сергій Жадан, "Капітал".

2005 – Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".