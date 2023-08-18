«Simon&Schuster» видасть «Амадоку» Софії Андрухович.

Бестселер «Амадока» української письменниці Софії Андрухович вийде друком в одному з найбільших у світі видавництв «Simon & Schuster» (США). Англійська – тринадцята мова, якою побачить світ книжка. Від моменту її публікації у «Видавництві Старого Лева» у 2020 році права на видання було продано до Чехії, Словаччини, Німеччини, Хорватії, Болгарії, Північної Македонії, Франції, Іспанії, Норвегії, Швеції, Румунії та Данії, а тепер і США.

«Це для мене велика честь – стати однією з авторок, твір якої в англомовному світі представлятиме таке шановане видавництво як Simon&Schuster. Радію, що роман «Амадока» промовив до представників видавництва, зворушив їх і заінтригував, що він видався їм важливим і вартим уваги багатьох нових читачів, – ділиться авторка Софія Андрухович. – Роман складний, але Україна – набагато складніша. Тому так потрібно, щоб про неї і її історію розповідали усіма можливими способами, що промовляють до почуттів і до розуму. Надзвичайно важливо, що ми маємо слухачів, готових нарешті слухати історії про людей із нашої частини світу, співпереживати зачаруванням і драмам, потерпати від трагедій, плакати і сміятися від виявів людського -– довідуватись нове про країну, що донедавна була так мало знаною, але й впізнавати у цих розповідях самих себе. Я дуже вдячна видавництву Simon&Schuster за їхню добру віру в «Амадоку».

Вихід книги у видавництві «Simon&Schuster» очікується у 2026 році. Видавництво «Simon & Schuster» – одне з найбільших видавництв США. Засноване у 1924 році Річардом Саймоном та Лінкольном Шустером. Щороку видає близько 2000 найменувань книг. «Simon & Schuster» публікує щороку близько двох тисяч назв книжок, серед яких бестселери Стівена Кінга, Лори Дейв, Колін Гувер та ін.

«Мені дуже приємно працювати з «Видавництвом Старого Лева», допомагаючи роману «Амадока» подорожувати світом. Його увага до складності пам’яті — як колективної, так і індивідуальної — зараз є особливо актуальною. Коли ми вперше надіслали її на Лондонський книжковий ярмарок, книга одразу привернула увагу світових видавництв. Там права на неї придбали кілька великих європейських видавців. Нині продаж книги англійською мовою є великим тріумфом, враховуючи, наскільки складним є продаж перекладів на цьому ринку. Побачити цей амбітний літературний твір в одному з найбільших світових англомовних видавництв, безсумнівно, буде великою подією для української перекладної літератури, — розповідає літературна агентка Елліана Кен, Regal Hoffmann & Associates LLC — У своїй роботі, як літературного агента, я вмотивована використовувати літературу як спосіб побудови людських зв’язків крізь кордони, особливо серед хаосу війни. Цей проект для мене особливо важливийтому, що моя мама українка. Вона поїхала з Києва в середині 1970-х, і я спостерігала, як література стала для неї способом підтримання зв’язку із домом. Саме вона першою познайомила мене з творчістю Софії, і я вдячна, що таким чином можу засвідчити духовну життєздатність батьківщини моєї матері та вашої прекрасної країни».

«Амадока»: Понівечений до невпізнаваности в одній із гарячих точок на Сході України, герой роману «Амадока» тільки дивом залишився живим. Це сумнівна втіха, оскільки важкі травми призвели до повної втрати пам’яти: чоловік не пам’ятає ні свого імени, ні звідки походить, не пригадує жодної близької людини, жодного фрагмента свого попереднього життя. Таким його і віднаходить жінка, любов і терпіння якої здатні творити дива: сягати найглибших пластів забуття і спогадів, поєднувати розрізнені клапті понівеченої свідомости, зшивати докупи спільну історію. Амадока — найбільше в Европі озеро, розташоване на території сучасної України, вперше згадане Геродотом і впродовж кількох століть відтворюване на мапах середньовічними картографами, аж до свого раптового і цілковитого зникнення. Яким чином безслідно випаровуються великі озера, як зникають цілі світи, цілі культури — і що залишається натомість? Чи може існувати зв’язок між єврейською Катастрофою Східної Европи і знищенням української інтеліґенції в часи сталінських репресій? Чи може забуття однієї людини сягати на кілька поколінь під землю? Чи пов’язують нас знаки і шрами понівеченої пам’яти? Чи здатні любов і терпіння дати змогу торкнутися свідомости іншої людини?

Софія Андрухович – письменниця, перекладачка та публіцистка. Авторка прозових книжок «Літо Мілени», «Сьомга», «Жінки їхніх чоловіків. Старі люди». У 2014 році випустила роман «Фелікс Австрія», що того ж року отримав відзнаку «Книга року BBC». У 2020 році вийшов фільм «Віддана», знятий компанією FILM.UA за мотивами роману «Фелікс Австрія». У 2020 році в Україні вийшов роман Софії «Амадока».