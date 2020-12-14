Книгою року за версією BBC став «украинский вариант» роману Saigon'а.

"BBC News Україна" оголосила переможців цьогорічної премії "Книга року". Тріумфатором конкурсу став роман "Юпак" Сергія Лещенка (Saigon). У номінації "Дитяча книга року" перемогла книга "Мед і Паштет – фантастичні вітрогони" Уляни Чуби, а в номінації "Есеїстика" – збірка есеїв Оксани Забужко "Планета Полин".

Сергій Сергійович Лещенко (Сайгон) народився 29 листопада 1985 року на Дніпропетровщині. За освітою – політолог (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Служив у Збройних силах України із серпня 2015 року до жовтня 2016-го. Служив розвідником у 10-й окремій горно-штурмовій бригаді. Перебував у зоні АТО неподалік від Мар'їнки.

"Роман "Юпак" Сергія Сергійовича Сайгона – це не лише особистий успіх молодого автора, а й важлива подія для українського суспільства. Ця книга промовляє від імені цілого покоління українців, чий голос починає нарешті лунати в літературі. Покоління, яке дорослішало на зламі епох і яке зрештою стало визначним для України у найважчий момент її сучасної історії", – прокоментувала редакторка "BBC News Україна", член журі Марта Шокало.

Сам автор через кілька годин після оголошення вердикту журі так у фейсбуці прокоментував це рішення (цитата мовою оригіналу):

"Я никогда не мог подумать, что стану человеком, чьи книги будут покупать за деньги. Ну, и уж точно, не готовился к этому. Скоро три года как хуярю тексты, а привыкнуть никак не могу. Иногда догоняет ощущение, что я что-то попутал и не то делаю. "Юпак", несмотря на выход за два дня до Первого Локдауна, мало того что не провалился, а уверенно наращивает... Через год после написания рукописи и прочтения украинского варианта, сам изменил отношение к этому роману. Он серьезней чем я его видел в начале. Да, для многих "неформат", понимаю, Украина в нем "не той системы". Курит, тяжко хуячит с утра до ночи, хапАет шмаль, режет друг друга, любит, ворует, пиздится, гоцает на танцульках и ищет счастья в чужой стороне... Что ж, в такой Украине вырос я и судя по отзывам, много читателей романа."

Оголошуючи "Дитячу книгу року BBC", керівний директор ЄБРР з питань комунікацій Джонатан Чарльз сказав: "Сьогодні переможцем стала така історія, які нам подобаються найбільше: історія, яка буде цікава всій родині. Діти знайдуть у ній захопливу пригоду. А батьки – сатиричний погляд на такі важливі проблеми, як цифрова ізоляція, забруднення довкілля та корупція".

Говорячи про збірку есеїв Оксани Забужко "Планета Полин", радниця з питань культури ЄБРР та член журі Світлана Пиркало назвала авторку знаковою для України та української літератури: "Її збірка нарисів збурює цілу низку емоцій: мрійливість, сум, співчуття і насамперед естетичне задоволення. Есеї, написані десять років тому, співзвучні міркуванням сьогодення. А найновіші її тексти дають читачу унікальну можливість бути присутніми при написанні історії, того, що "увійде до хрестоматій".

Переможець у кожній номінації отримає винагороду 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

До короткого списку в номінації "Книга року BBC – 2020" увійшли книги:

Софія Андрухович. Амадока. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олесь Ільченко. Порт Житана. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020

Марія Матіос. Букова земля. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019

Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. – Київ: Білка, 2020

До короткого списку у номінації "Книга року ВВС – Есеїстика – 2020" увійшли:

Наталя Гуменюк. Загублений острів. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Оксана Забужко. Планета Полин. – Київ: Комора, 2020

Ольга Карі. Рибка дядечка Завена. – Київ: Темпора, 2019

Віра Курико. Вулиця причетних, або Чернігівська справа Лук'яненка. – Київ: Темпора, 2020

Василь Махно. Уздовж океану на ровері. – Київ: Yakaboo Publishing, 2020

До короткого списку у номінації "Дитяча книга року BBC – 2020" увійшли:

Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. – Харків: Віват, 2020

Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. – Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Уляна Чуба. Мед і Паштет – фантастичні вітрогони. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020

Журі конкурсу:

Віра Агеєва, професорка, Національний університет "Києво-Могилянська академія";

Віталій Чепинога, блогер;

Вадим Карп'як, телеведучий;

Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР;

Марта Шокало, головна редакторка "ВВС News Україна".

Переможці минулих років:

2019

Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).

Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).

Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).

Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).

Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

Катерина Калитко "Земля загублених, або Маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).

Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).

Галина Ткачук "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

Василь Махно "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).

Андрій Бачинський "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

Софія Андрухович "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).

Катя Штанко "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).

Сергій Жадан "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

Ярослав Мельник "Далекий простір" (Книга року BBC).

Мар'яна і Тарас Прохаськи "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

Юрій Винничук "Танго смерті" (Книга року ВВС).

Леся Воронина "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 – Володимир Рутківський "Cині води".

2010 – Сергій Жадан "Ворошиловград".

2009 – Іздрик "ТАКЕ".

2008 – Люко Дашвар "Молоко з кров'ю".

2007 – Володимир Діброва "Андріївський узвіз".

2006 – Сергій Жадан "Капітал".

2005 – Юрій Винничук "Весняні ігри в осінніх садах".