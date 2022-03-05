Світові медійні корпорації припиняють роботу в Росії.

Це стало наслідком набуття чинності в РФ закону про кримінальну відповідальність за «фейки» про дії російських військовиків.

Після ухвалення Держдумою РФ, Радою федерації та підписання російським президентом закону «Про публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил Російської Федерації» багато міжнародних медійних компаній та інформаційних агентств повністю або частково припинили свою діяльність у Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Відомо, зокрема, що свою діяльність в Росії припинили телеканали CNN, CBS News та ABC News, британська мовна корпорація BBC, канадська корпорація CBC та інформаційна аґенція Bloomberg.

Так іноземні ЗМІ відреагували на набуття чинності кількома законами, спрямованими на подальше обмеження свободи слова в Росії, що ще більше урізає можливості незалежних медіа. Адже тепер за поширення нібито «неправдивої інформації» про російські збройні сили загрожує до 15 років позбавлення волі. Штрафи загрожують і тим, хто публічно «очорнює» армію РФ.

«CNN припиняє мовлення в Росії, поки що ми продовжуємо оцінювати ситуацію та наші подальші дії», – розповів представник американського мовника.

«Bloomberg News тимчасово призупинить роботу своїх журналістів у Росії. Зміни у законі, схоже, спрямовані на те, щоб зробити кожного незалежного журналіста злочинцем. Це унеможливлює будь-яку подобу нормальної журналістики в країні. Ми з великим жалем вирішили тимчасово призупинити наш збір новин у Росії», – заявив головний редактор нью-йоркської медіакомпанії Джон Міклтуейт (John Micklethwait).

«Це законодавство, схоже, криміналізує процес незалежної журналістики. Це не залишає нам іншого вибору, окрім як призупинити роботу всіх журналістів BBC News та їхнього допоміжного персоналу в Російській Федерації, поки ми оцінюємо всі наслідки цієї небажаної події. Безпека наших співробітників має першорядне значення. Ми не готові наражати їх на ризик судового переслідування тільки за те, що вони виконують свою роботу», – зазначив у своїй заяві генеральний директор BBC Тім Деві (Tim Davie). Проте, за його словами, новинні програми ВВС російською мовою продовжуватимуть виходити за межами Росії. Аналогічно буде продовжено репортажі з України.

Ще раніше свою діяльність у Росії були змушені припинити Deutsche Welle, «Радіо Свобода» і «Голос Америки».