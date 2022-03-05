Світові медійні корпорації припиняють роботу в Росії.

Це стало наслідком набуття чинності в РФ закону про кримінальну відповідальність за «фейки» про дії російських військовиків.

 

 

Після ухвалення Держдумою РФ, Радою федерації та підписання російським президентом закону «Про публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил Російської Федерації» багато міжнародних медійних компаній та інформаційних агентств повністю або частково припинили свою діяльність у Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Відомо, зокрема, що свою діяльність в Росії припинили телеканали CNN, CBS News та ABC News, британська мовна корпорація BBC, канадська корпорація CBC та інформаційна аґенція Bloomberg.

 

Так іноземні ЗМІ відреагували на набуття чинності кількома законами, спрямованими на подальше обмеження свободи слова в Росії, що ще більше урізає можливості незалежних медіа. Адже тепер за поширення нібито «неправдивої інформації» про російські збройні сили загрожує до 15 років позбавлення волі. Штрафи загрожують і тим, хто публічно «очорнює» армію РФ.

 

«CNN припиняє мовлення в Росії, поки що ми продовжуємо оцінювати ситуацію та наші подальші дії», – розповів представник американського мовника.

 

«Bloomberg News тимчасово призупинить роботу своїх журналістів у Росії. Зміни у законі, схоже, спрямовані на те, щоб зробити кожного незалежного журналіста злочинцем. Це унеможливлює будь-яку подобу нормальної журналістики в країні. Ми з великим жалем вирішили тимчасово призупинити наш збір новин у Росії», – заявив головний редактор нью-йоркської медіакомпанії Джон Міклтуейт (John Micklethwait).

 

«Це законодавство, схоже, криміналізує процес незалежної журналістики. Це не залишає нам іншого вибору, окрім як призупинити роботу всіх журналістів BBC News та їхнього допоміжного персоналу в Російській Федерації, поки ми оцінюємо всі наслідки цієї небажаної події. Безпека наших співробітників має першорядне значення. Ми не готові наражати їх на ризик судового переслідування тільки за те, що вони виконують свою роботу», – зазначив у своїй заяві генеральний директор BBC Тім Деві (Tim Davie). Проте, за його словами, новинні програми ВВС російською мовою продовжуватимуть виходити за межами Росії. Аналогічно буде продовжено репортажі з України.

 

Ще раніше свою діяльність у Росії були змушені припинити Deutsche Welle, «Радіо Свобода» і «Голос Америки».

05.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
Львів волонтерський. Фоторепортаж
Павло ПАЛАМАРЧУК
Протитанкові "їжаки", маскувальні сітки і коктейль "Бандера-смузі" — львів'яни активно включилися у допомогу армії
04.03.22 | | Галичина
Подолати страх
Мирослав МАРИНОВИЧ
Одних він мобілізує, інших паралізує, а третіх кидає в паніку. Але людина навіть в найгірших умовах ніколи не є сама. Бог завжди простягає до нас руку, просто ми не вміємо це бачити.
04.03.22 | | Галичина
Пішов другий тиждень
Олександр Ірванець
За лічені дні одне з найбільш русифікованих міст в Україні зробилося вкрай патріотичним. У такі часи, як тепер, прозріння настає дуже швидко
03.03.22 | | Дискурси
Львівська національна опера започаткувала Stand with Ukraine
Львівська національна опера виступила зі зверненням до міжнародної мистецької спільноти і започаткувала електронну бібліотеку української музики Stand with Ukraine.
03.03.22 | | Штука
Вони вірять у перемогу України!
Мирослав Маринович–Наріман Джелян
На наших очах уся конструкція путінської Росії розсипається на порох. Так, уламки цієї руїни боляче травмують наші народи, але ця жертва українців і кримських татар має великий сенс
03.03.22 | | Галичина
Сурміть
Василь МАХНО
сурміть – в нас вже горла похрипли та кров в нас залізна кріпне вона в нас із люті – не з страху
02.03.22 | | Дискурси
В Україні вирішується доля усього світу
Ярослав Грицак
На європейському континенті не було великих воєн впродовж 77 років. За цей час сформувався Європейський Союз під лозунгом «Ніколи знову», і людству здавалося, що так триватиме вічно…  
02.03.22 | | Галичина
У пошуках російського Ясперса
Олександр Ірванець
Яким чином протверезити нинішніх росіян по всіх тих омськах-томськах, як переконати їх у глибинній, питомій злочинності цілої великої країни?
02.03.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.