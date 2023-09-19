Роман "Амадока" Софії Андрухович оголошено переможцем премії "Зустріч".

Написаний Софією Андрухович роман "Амадока" став лауреатом книжкової премії «Зустріч: Українсько-єврейська літературна премія». Про це оголосили організатори: канадська НО «Українсько-Єврейська Зустріч» (UJE) та ГО «Форум видавців» (Львів, Україна).

"Амадока" - третій роман Софії Андрухович, виданий 2020 року «Видавництвом Старого Лева». Авторка писала роман протягом трьох років, від моменту задуму до реалізації ідеї пройшло 6 років.

І він став третім лауреатом книжкової премії «Зустріч: Українсько-єврейська літературна премія».

Церемонія нагородженнявідбудеться 5 жовтня о 20:30 за київським часом на Львівському Книжковому Форумі'2023 і транслюватиметься он-лайн.

"Є певний парадокс у тому, як «Амадока» Софії Андрухович досягала українських умів та сердець. З одного боку, роман хвалили, обговорювали, нагороджували, та й навіть багато хто його прочитав завдяки тому, що вийшла вона у часи пандемії, коли ми сповільнилися та мали нагоду спокійно сісти за цей грубий том. З іншого боку, у цій книжці надто багато шарів, надто багато сміливости у проговорюванні складних питань, надто далекий її засяг. У цій книжці надто багато, щоби залишитися сезонним романом, навіть якщо цей сезон затягнувся. Варто чесно визнати, що «Амадока» вже отримала багато уваги, проте вона точно заслуговує ще більше", - відзначає членкиня журі премії "Зустріч" Оксана Форостина.

Софія Андрухович у "Амадоці" задається питанням про зникнення цілих світів культури на кшталт єврейського світу в Україні до голокосту чи культурного українського життя до винищення української інтелігенції в 1920-ті та 1930-ті роки. Три частини роману, три складні теми: АТО, Голокост і Розстріляне Відродження; багато метафор, алюзій та доль, які якимось чином змотані у клубок, хоча існують у різному часі і просторі.

Головний символ роману "Амадока" - найбільше озеро Европи, якого немає. І пам'ять, яка не є. Озеро, що позначали на стародавніх картах на межі Волині і Поділля, зникло безвісти як і тисячі, мільйони людей на війні, під час сталінських репресій, Голокосту. Хтось має відчути і розказати їхні історії. «Я, виявляється, виникаю з пам'яти, а не з заплідненої яйцеклітини», - пише Софія Андрухович.

Нагадаємо, що цього року роман "Амадока" відзначили також премією імені Шолом-Алейхема.