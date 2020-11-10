Поліція відкрила провадження через зникнення Кернеса.

Поліція Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Геннадія Кернеса.

Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції Харківщини.

Із заявою про зникнення бурмистра до поліції звернувся керівник однієї з громадських організацій. Він зазначив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок, а його місцезнаходження – невідоме.

"Наразі інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події", – поінформували у поліції.

Геннадія Кернеса визнали перможцем на виборах міського голови Харкове. Сам Кернес із кінця серпня не з'являвся на публіці. У вересні його госпіталізували до лікарні в Німеччині з діагнозом COVID-19. Харківська міська рада кілька разів спростовувала чутки про те, начебто Кернес помер.