Зеленський заявив, що однією з цілей Росії може бути Харків.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що однією з цілей Росії у випадку, якщо Москва зважиться на вторгнення, може бути Харків. На думку керівника держави, вступ російських військ у Харків означав би, що війна набула розміру великомасштабної. 

 

 

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю газеті The Washington Post, відповідаючи на питання про найвірогідніші напрямки російського наступу.

 

"Якщо міркувати реалістично, якби Росія вирішила посилити ескалацію, звичайно, вони робили б це на територіях, де історично є люди, які мають родинні зв'язки із Росією. Харків – місто, розташоване на території під контролем уряду, міг би бути окупованим. Росії потрібен привід: вони скажуть, що захищають російськомовне населення", – сказав Зеленський.

 

Президент не сумнівається, що Москва могла би напасти: українці вже бачили це у 2014-му.

 

"Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це є можливим і це може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. Харків має понад 1 мільйон мешканців. То була би не просто окупація – то вже були б початки широкомасштабної війни", – сказав Зеленський.

 

Відповідаючи на запитання про те, чи Володимир Путін міг би "присвятити" свій напад столітній річниці створення СРСР, Зеленський сказав: "Путін – немолодий. І я думаю, що йому вартує подумати про те, що він залишить після себе". 

 

Володимир Зеленський додав: якщо Путін захопить територію України, то це буде лише тимчасова перемога однієї держави над іншою. "Наші території повернуться до нас", – пообіцяв він.

 

"Сотні тисяч життів будуть втрачені. Україна постраждає; Росія постраждає; європейські країни, що межують з Україною, постраждають; а на ті, які розташовані далі, вплине міграційна криза", – застеріг Зеленський. Він додав, що якщо Україну залишать наодинці, "це буде помилкою всього світу".

 

21.01.2022

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