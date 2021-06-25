Зеленський підтримав перейменування проспекту в Харкові на честь Жукова.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він лояльно ставиться до повернення проспекту Петра Григоренка в Харкові назви на честь радянського військовика Георгія Жукова.

 

 

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю Наталії Мосейчук із телеканалу "1+1".

 

"Це місцеве питання. Молодь уже знає, що пов’язане з Жуковим, де там позитив і негатив. Для дорослих людей він був маршалом перемоги. Децентралізація – це процес філософії. Це значить, що не тільки бюджети від держави пішли в місцеві органи влади, це є рішення таких питань. Їм там на місцях зрозуміліше, як їм треба жити, якими вулицями ходити", – заявив Зеленський.

 

Президент вважає, що перейменування не варто перетворювати на політичне питання. "Не робити великі висновки саме зараз. Це еволюційний процес. Всі імена, які залишаться в історії, вони залишаться. Якісь імена будуть точно стерті", – переконаний керівник держави.

 

Володимир Зеленський вважає, що в майбутньому вулицю можуть назвати на честь спортсменів. "Молодь подорослішає і прийде до мерії, і скаже: «У нас там Україна перемогла на Євро, давайте проспект того чи іншого називати проспектом Шевченка… Андрія». Мені здається, в цьому кайф життя в країні – віддати вибір, це – політичне питання. Я вважаю, що його треба просто перевести в питання еволюційне", – зазначив Зеленський.

 

25.06.2021

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