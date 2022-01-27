У Харкові осквернили відкриту на День Соборності дошку Шевельову.

 

У Харкові осквернили меморіальну дошку, встановлену на честь Юрія Шевельова, – пам'ятник закидали яйцями, а під ним на стіні намалювали зображення із перекресленою свастикою.

 

 

Про це повідомило видання Kharkiv Today.

 

Дошку повернули на колишнє місце – фасад будинку "Саламандра" (вулиця Сумська, 17) – лише п'ять днів тому, на День Соборності. Її виготовили із антивандального матеріалу та планували встановити біля дошки камери відеоспостереження. Збір на її виготовлення оголошували в кінці квітня 2021 року. За десять днів зібрали 73 тисячі гривень замість планованих 60 тисяч.

 

Голова організації "Світанок", співзасновник проєктів "Декомунізація. Україна" та "Мова. Харків" Вадим Поздняков повідомив, що небайдужі харків'яни усунули сліди вандалізму. "Символ рашизму зафарбовано, а дошку відмито.... Того, хто це зробив, ми ще знайдемо і дамо по руках", – написав Поздняков у Facebook.

 

Згодом Поздняков оголосив, що добродіям, які допоможуть встановити особи злочинців, виплатять винагороду – 2,5 тис. грн.

 

У відділі комунікації поліції Харківської області повідомили, що поліціянти їздили до будинку на вулиці Сумській після того, як побачили у соціальних мережах інофрмацію про осквернення меморіальної дошки. Інформацію про подію зареєстрували в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень, триває перевірка. Наразі обставини події та особи причетних встановлюють.

 

Дошка на згадку про Юрія Шевельова з'явилася на фасаді будинку "Саламандри" 3 вересня 2013 року. Проте 25 вересня Харківська міськрада при гарячій підтримці Геннадія Кернеса ухвалила рішення її демонтувати. Проросійські сили міста закидали Шевельову те, що він співпрацював із окупантами у часи німецької окупації. Тоді дошку розбивали сокирою демонстративно на телекамери.

 

27.01.2022

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