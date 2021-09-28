Суд підтвердив незаконність перейменування проспекту на честь Жукова.

Другий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні скарги Харківської міської ради на рішення суду першої інстанції про скасування повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги міськради і залишив у силі рішення суду першої інстанції", – сказав представник позивачів Володимир Рисенко.

24 лютого 2021 року Харківська міськрада проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова – втретє. Харківські проєвропейські партії звернулися з адміністративними позовами до суду, вимагаючи визнати це рішення протиправним та скасувати.

10 червня Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив їхні позови і визнав протиправним та нечинним пункт рішення про перейменування проспекту.

Суд скасував перейменування втретє.