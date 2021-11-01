На виборах міського голови Харкова спільник Кернеса отримав 50% голосів.

На виборах міського голови Харкова перемагає Ігор Терехов – секретар міської ради, в.о. голови після смерті Геннадія Кернеса. Згідно з даними екзит-полів, Терехов може очолити місто ще за підсумками першого туру. Голосування відбулося в неділю 31 жовтня.

Екзит-пол компаній New Image Marketing Group Human Research, які входять до Харківської соціологічної мережі, свідчить, що за Терехова (“Блок Кернеса – Успішний Харків”) проголосували 53,8% харків’ян. За Михайла Добкіна (самовисування) – 24,5% виборців, за Олександра Скорика ("Європейська солідарність") – 6,7%.

За даними екзит-полу центру "Соціальний моніторинг", за Терехова проголосували 51,9% опитаних, а 27,6% – за Добкіна. Ще 6,4% віддали голоси за Скорика, а 5,1% – за Костянтина Немічева ("Національний корпус").

Михайло Добкін на своїй сторінці у Facebook назвав замовними численні повідомлення про перемогу Терехова в першому турі. "Боремося далі. Ніхто відступати не планує", – затявся Добкін.

Згідно з даними мережі "ОПОРА", фреквенція виборців на позачергових виборах харківського міського голови становила 28,6%. Дані паралельного підрахунку голосів свідчать про те, що Ігор Терехов отримав 50,06%, Михайло Добкін – 28,21%, Олександр Скорик – 5,6%.

"Вибори відбувались у конкурентних умовах, але супроводжувалися серйозними порушеннями вимог українського законодавства та міжнародних стандартів демократичних виборів. Найпоширенішими порушеннями у день голосування були видача бюлетенів без паспорта, демонстрування виборцями результатів волевиявлення і спроби фотографування заповнених бюлетенів. Виборча кампанія супроводжувалася масштабним використанням бюджетного та адміністративного ресурсів в інтересах кандидата на посаду міського голови Харкова Ігоря Терехова та фактичним суміщенням ним агітаційної і посадової активності", – йдеться у висновку спостерігачів мережі "ОПОРА".