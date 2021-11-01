На виборах міського голови Харкова спільник Кернеса отримав 50% голосів.

 

На виборах міського голови Харкова перемагає Ігор Терехов – секретар міської ради, в.о. голови після смерті Геннадія Кернеса. Згідно з даними екзит-полів, Терехов може очолити місто ще за підсумками першого туру. Голосування відбулося в неділю 31 жовтня.

 

 

Екзит-пол компаній New Image Marketing Group Human Research, які входять до Харківської соціологічної мережі, свідчить, що за Терехова (“Блок Кернеса – Успішний Харків”) проголосували 53,8% харків’ян. За Михайла Добкіна (самовисування) – 24,5% виборців, за Олександра Скорика ("Європейська солідарність") – 6,7%.

 

За даними екзит-полу центру "Соціальний моніторинг", за Терехова проголосували 51,9% опитаних, а 27,6% – за Добкіна. Ще 6,4% віддали голоси за Скорика, а 5,1% – за Костянтина Немічева ("Національний корпус").

 

Михайло Добкін на своїй сторінці у Facebook назвав замовними численні повідомлення про перемогу Терехова в першому турі. "Боремося далі. Ніхто відступати не планує", – затявся Добкін.

 

Згідно з даними мережі "ОПОРА", фреквенція виборців на позачергових виборах харківського міського голови становила 28,6%. Дані паралельного підрахунку голосів свідчать про те, що Ігор Терехов отримав 50,06%, Михайло Добкін – 28,21%, Олександр Скорик – 5,6%.

 

"Вибори відбувались у конкурентних умовах, але супроводжувалися серйозними порушеннями вимог українського законодавства та міжнародних стандартів демократичних виборів. Найпоширенішими порушеннями у день голосування були видача бюлетенів без паспорта, демонстрування виборцями результатів волевиявлення і спроби фотографування заповнених бюлетенів. Виборча кампанія супроводжувалася масштабним використанням бюджетного та адміністративного ресурсів в інтересах кандидата на посаду міського голови Харкова Ігоря Терехова та фактичним суміщенням ним агітаційної і посадової активності", – йдеться у висновку спостерігачів мережі "ОПОРА".

 

01.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Як ми вибираємо маршрут?
Наш мозок надає перевагу не найкоротшому шляху, а дорогам, що мінімально відхиляються від пункту призначення.
01.11.21 | | Наука
Пряма трансляція опери Мирослава Скорика «Мойсей»
31 жовтня 2021 року на сцені Львівської національної опери звучатиме опера «Мойсей» Мирослава Скорика – ювілейна вистава до 20-річчя прем’єри опери. На жаль, через локдаун вистава відбудеться у залі без глядачів, однак її транслюватимуть наживо на Facebook та YоuTube каналі театру
30.10.21 | | Штука
З фрески Джотто
Василь МАХНО
Не певен, що знайдеться хто-небудь, хто б з цілковитою упевненістю зміг сказати, що ніколи його сумління не підточувала спокуса зради чи відступництва
30.10.21 | | Дискурси
“Мотря”: обов’язок проти почуттів
Олеся Ісаюк
Історія, яка лягла в центр сюжету першої з повістей пенталогії Богдана Лепкого, відома всім, хто хоч трохи цікавився історією України. Заборонене кохання – очікуємо від автора розгортання цього сюжету. Втім очікування ці не справджуються. 
30.10.21 | | Україна
На згарищах
Орест Авдикович
В річницю смерті Ореста Авдиковича, непересічного галицького письменника – на згадку – його оповідання 1914 року
29.10.21 | | Минуле
Екзопланета за межами Чумацького Шляху
Астрономам, можливо, вперше вдалося виявити планету за межами нашої галактики Чумацький Шлях.
29.10.21 | | Наука
Партитури почерком корифея
Андрій Юркевич
Диригент – професія, яка примушує розвиватися все життя. Але найважливіше – руки, це пів професії! Якщо руки поставлені правильно, то можна не витрачати часу на слова, а пояснити  мануально. Чим я і досі користуюся за кордоном.
29.10.21 | | Штука
Ксенофоб Земмур – нова зірка французької політики
Максим МУЛЯР
У квітні 2022 року у Франції відбудуться президентські вибори. Найімовірніше з президентом Макроном у другий тур вийде шанувальник Путіна Ерік Земмур, за популярністю він уже обійшов Марін Ле Пен.
29.10.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.