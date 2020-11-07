США: всі, крім Трампа, знають, що Байден виграє.

Очікують, що нині перемога Байдена стане доконаним фактом. Щоправда, те саме очікували і вчора, але за добу жоден штат не закінчив підрахунку голосів, хоча ситуація більше прояснилася: перемога Байдена в Неваді, Пенсильванії, Аризоні та Джорджії і перемога Трампа в Північній Кароліні та Алясці забезпечить Байдену 306 голосів електорів проти 232 у Трампа. Але поточна електоральна мапа залишилась незмінною.

Аризона (11 електорів) оголосила результати підрахунку наступних 7 відсотків підрахованих бюлетенів, довівши їх до 97%, і перевага Байдена там знову зменшилась з 1,4% до 0,9%, це 29 861 голосів переваги, що має вистачити, щоб втримати перемогу: пропорції пробайденівських і протрампівських округів серед тих трьох відсотків непорахованих голосів приблизно рівні (навіть з незначною перевагою Байдена), тому результат не мав би суттєво помінятися.

У Джорджії (16 електорів) оприлюднено дані підрахунку майже всіх бюлетенів, Байден випереджає Трампа на 4430 голосів (0,09%) і поступово нарощує цей розрив — при опрацюванні останніх 4 тисяч підрахованих голосів розрив збільшувався на 4 голосів при кожній наступній підрахованій сотні. Очевидно, тут буде перерахунок голосів, але історична практика таких перерахунків вказує, що результат міняється в межах сотні-двох голосів в той чи інший бік.

ОНОВЛЕННЯ (13:40): Нова порція з 5 тисяч підрахованих голосів довела перевагу Байдена до 7248 голосів (0,15%), розрив збільшувався вже на 55 голосів при кожній підрахованій сотні.

У Неваді (6 електорів) відсоток підрахованих бюлетенів досяг 93% і Байден суттєво збільшив свою перевагу – з 11,4 тисячі голосів (0,9%) до 22,7 тисячі. Очікують, що при підрахунку залишку він може подвоїти цей розрив.

Відрив Байдена в Пенсильванії (20 електорів) продовжує збільшуватися, але сам підрахунок затягується. Після підрахунку 96% голосів у нього перевага в 0,5% (28,8 тисячі голосів). Якщо існуючий тренд продовжиться, то Байден буде мати перевагу в один-два відсотки.

У Північній Кароліні (15 електорів) підраховано 98% бюлетенів, відрив Трампа становить 1,4% голосів, тобто 76,5 тисячі. Залишилося підрахувати трохи більше сотні тисяч бюлетенів, тобто Байден тут шансів не має.

На Алясці (3 електори) за добу ситуація теж не змінилася: підраховано лиш 56% бюлетенів, але ніхто не сумнівається в перемозі тут Трампа (наразі від має 62,9%)

Вчора Байден сподівався на кінцеві результати підрахунку в Пенсильванії і свій виступ переможця, але не сталося. Він таки виступив у прайм-тайм і виголосив традиційний для переможця набір фраз: "Залишім позаду гнів і демонізацію", "у нас серйозні проблеми, у нас немає більше часу на громадянське протистояння", але про свою перемогу не оголошував, обмежившись формулюванням "ми перемагаємо" і запевнив, що буде президентом для всіх американців.

Зате Дональд Трамп, виступаючи із залу брифінгів Білого дому заявив: «Якщо порахувати законні голосу, то я легко перемагаю», і бездоказово почав говорити про шахрайство демократів і їхні спроби викрасти результати виборів. На цьому місці назка американських телеканалів перервали пряму трансляцію промови президента.