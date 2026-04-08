Трамп зупинив бомбардування Ірану й оголосив двотижневе перемир'я.

Тегеран, своєю чергою, пообіцяв відкрити Ормузьку протоку, що посприяло стрімкому падінню цін на нафту й нафтопродукти.

Президент США Дональд Трамп оголосив у ніч на середу, восьмого квітня, що Сполучені Штати призупиняють бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост глави Білого дому в соцмережі Truth Social. Його повідомлення було опубліковано менш ніж за дві години до дедлайну, який він дав Ірану на відкриття Ормузької протоки. Раніше він заявляв, що інакше «ціла цивілізація загине сьогодні вночі».

«Я згоден призупинити бомбардування та атаки на Іран на період у два тижні. Ми отримали від Ірану пропозицію з десяти пунктів і вважаємо його працездатною основою для переговорів», – написав Трамп. За його словами, ці два тижні необхідні для того, щоб домовитися про остаточну угоду.

Влада Ірану підтвердила згоду на перемир'я. В офіційній заяві Тегерана йдеться, що країна «здобула велику перемогу і змусила злочинну Америку прийняти свій план із десяти пунктів».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в окремому повідомленні підтвердив, що протягом двох тижнів танкери зможуть безперешкодно проходити через Ормузьку протоку за умови координації своїх дій із іранськими військовиками.

Іранські державні ЗМІ також повідомили, що прямі переговори між Іраном та США розпочнуться 10 квітня у Пакистані. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що США обговорюють таку можливість, але наголосила, що з цього приводу варто дочекатися офіційних заяв Трампа.

Світові ринки відреагували на повідомлення про двотижневе припинення вогню в Ірані стрімким падінням цін на нафту та продукти її переробки. До ранку середи, восьмого квітня, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent коливалася в районі 95 доларів за барель, хоча днем раніше вона продавалася за 110 доларів і вище, випливає з даних сервісів, що відстежують котирування. Нафта-сирець, згідно із платформою Trading Economics, втратила в ціні на світових ринках 14% за добу і продавалася за 96 доларів за барель. Мазут, який у багатьох країнах використовується як пальне, опустився в ціні на 17% за добу, бензин – майже на 10%.

Нагадаємо, що за кілька годин до згаданої заяви Трампа прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф – головний посередник у американо-іранських переговорах – виступив з публічним зверненням до Вашінґтона і Тегерана. Президента США він попросив пролонґувати дедлайн на виконання американського ультиматуму Ірану на два тижні, а владу Ірану закликав на два тижні відкрити Ормузьку протоку «як жест доброї волі».