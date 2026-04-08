Пакистан закликав Трампа відтермінувати ультиматум Ірану ще на два тижні.

Водночас Ісламабад попросив Тегеран на цей час відкрити Ормузьку протоку.

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням пролонґувати дедлайн на виконання американського ультиматуму Ірану на два тижні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Термін виконання ультматуму спливає у ніч на середу, восьмого квітня. Прем'єр-міністр Пакистану також закликав Іран на два тижні відкрити Ормузьку протоку «як жест доброї волі».

«Дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання війни, яка триває на Близькому Сході, неухильно просуваються <…> і можуть привести до істотних результатів у найближчому майбутньому. Щоб дозволити дипломатії йти своїм ходом, я наполегливо прошу президента Трампа продовжити термін на два тижні. Пакистан, висловлюючи щиру надію, звертається до іранських братів з проханням відкрити Ормузьку протоку на такий самий двотижневий період як жест доброї волі. Ми також закликаємо всі воюючі сторони дотримуватися двотижневого перемир’я на всіх фронтах, щоб дати дипломатії можливість остаточно припинити війну в інтересах довгострокового миру та стабільності в реґіоні», – написав Шаріф у соцмережі X у вівторок ввечері, сьомого квітня.

Трамп у інтерв’ю на телеканалі Fox News не став прямо коментувати пропозицію Пакистану: «Можу сказати одне – я знаю його дуже добре. Він дуже шанована людина, у всьому світі». Трамп відмовився говорити про хід перемовин, заявивши, що «прямо зараз у нас тривають напружені переговори».

Кількома годинами раніше Трамп опублікував допис у соцмережі Truth Social, у якому виступив з новими, ще радикальнішими погрозами на адресу Тегерана. «Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, щоб уже ніколи не відродитися. Я не хочу, щоб це сталося, але це, ймовірно, станеться. Однак, тепер, коли у нас відбулася повна і тотальна зміна режиму, коли стали переважати інші, розумніші й менш радикальні люди, можливо, станеться щось несподівано прекрасне, хто знає?» — написав Трамп.