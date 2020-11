Телеканали США перервали виступ свого президента Дональда Трампа в прямому етері.

Глава Білого дому наводив неперевірені факти про шахрайство на виборах.

Американські телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC та деякі провайдери кабельного телебачення перервали виступ президента США Дональда Трампа із залу брифінгів Білого дому. Про це повідомило видання USA Today. Це відбулося в той момент, коли глава Білого дому почав заявляти в прямому етері про нібито шахрайство демократів і їхні спроби викрасти результати виборів.

«Якщо порахувати законні голоси, то я легко перемагаю», – заявив американський лідер, незважаючи на те, що підрахунок голосів все ще триває в кількох ключових штатах і тенденції підрахунків грають не на його користь.

«Ми знову перебуваємо в незвичайній ситуації: не тільки перебиваємо президента Сполучених Штатів, а й виправляємо його», – зазначив модератор MSNBC Браян Вільямс (Brian Williams). Він додав, що телеканалу невідомо про незаконне голосування і про перемогу Трампа.

На телеканалі ABC News модератори попросили своїх репортерів «допомогти зрозуміти», про що говорить глава держави, додавши, що його слова «треба перевірити».

На CNBC журналістка заявила в ефірі, що канал перериває трансляцію, оскільки слова президента США «здебільшого абсолютно хибні».

Телеканал NBC News заявив, що Трамп зробив «низку неправдивих заяв, в тому числі про сфальшоване голосування», зазначивши, що слова лідера держави не підкріплені доказами.

Промову Трампа в прямому етері продовжили транслювати CNN і Fox News, однак репортер CNN Деніел Дейл (Daniel Dale) написав в своєму блозі, що це «найнечесніший виступ глави держави за весь час його президентства» (the most dishonest speech of his presidency).

Президентські вибори в США відбулися третього листопада. Американці обирали президента, віцепрезидента, а також новий склад Конґресу і третину членів Сенату. Переможець у боротьбі за крісло в Білому домі досі не оголошений через затримки у підрахунку голосів. На цей момент попередні результати підрахунку свідчать радше про перемогу демократа Джо Байдена над республіканцем Дональдом Трампом. Хоча різниця в рейтингах опонентів мінімальна.