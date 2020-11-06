Пролітаючи над..: Крехівський монастир

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

Між пагорбами Яворівського національного природного парку розташована одна з найбільших святинь Галичини. Теперішній Василіанський монастир у Крехові заснували 1612 року ченці з Києво-Печерської Лаври Йоіл та Сильвестр.

З 1660-х років монастир оточений великими фортечними мурами з валами і високими вежами. Під час татарських нападів тут рятувалися місцеві мешканці. У одній із таких облог 1672 року монастир захищав іще молодий Іван Мазепа. Свого часу святиню відвідував Богдан Хмельницький і московський цар Петро I.

У 1721 році Крехівський монастир став греко-католицьким і в центрі комплексу постала мурована церква Миколая. Тут зберігалися декілька чудотворних ікон, велика книгозбірня, стіни прикрашали розписи видатних майстрів.

У 1949 році більшовики розграбували і закрили монастир, перетворивши його на інтернат. І лише у 1990 році до монастиря знову повернулися ченці.

Монастир продовжує розбудовуватися. У 2004 році спорудили нову дерев’яну церкву Покрови.