Пролітаючи над..: Крехівський монастир

Ігор МАРТИНІВ

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

 

Між пагорбами Яворівського національного природного парку розташована одна з найбільших святинь Галичини. Теперішній Василіанський монастир у Крехові заснували 1612 року ченці з Києво-Печерської Лаври Йоіл та Сильвестр.

 

З 1660-х років монастир оточений великими фортечними мурами з валами і високими вежами. Під час татарських нападів тут рятувалися місцеві мешканці. У одній із таких облог 1672 року монастир захищав іще молодий Іван Мазепа. Свого часу святиню відвідував Богдан Хмельницький і московський цар Петро I.

 

У 1721 році Крехівський монастир став греко-католицьким і в центрі комплексу постала мурована церква Миколая. Тут зберігалися декілька чудотворних ікон, велика книгозбірня, стіни прикрашали розписи видатних майстрів.

 

У 1949 році більшовики розграбували і закрили монастир, перетворивши його на інтернат. І лише у 1990 році до монастиря знову повернулися ченці.

 

Монастир продовжує розбудовуватися. У 2004 році спорудили нову дерев’яну церкву Покрови.

 

 

06.11.2020

До теми

«Борис Годунов» у Цюриху
Кирило Карабиць
Оркестр і хор під час вистави звучали не з оркестрової ями, а з репетиційної зали, що розташована неподалік від оперного театру. За допомогою оптоволоконного кабелю синхронізований звук віртуально подавався зі швидкістю світла до оперного театру.
05.11.20 | | Штука
Викрадач душ
Володимир Шелухін
У давнину вірили, що зображення людини призводить до викрадення у неї душі. Можливо тому світлини, які робив мій дід, такі одухотворені.
05.11.20 | | Минуле
Індульґенція на свавілля
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність будь-якого суду не може тлумачитися таким чином, що він виключає протидію його свавільним рішенням.
05.11.20 | | Україна
David Bowie «The Man Who Sold The World» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Отого 4 листопада 1970 року, в день виходу альбому, Девіду Бові було 23 роки. Кажуть, що музиканти, та й усі митці загалом, створюють найгеніальніше у молоді роки. Щодо рокової музики – і щодо Девіда Бові – це свята правда
04.11.20 | | Минуле
Ті, що живуть в наших спогадах
Юрій Винничук
Звістка про те, що від епідемії помер уже не просто хтось далекий, а той, кого ти добре знав, пригнічує і викликає навіть почуття провини.
04.11.20 | | Дискурси
Росія після Путіна: до чого готуватись Україні?
Катерина Глущенко
Яким би не був трансформаційний сценарій для Росії після Путіна, він потребує від України та світу детального плану дій.
04.11.20 | | Україна
Затоплена тектонічна плита
Неподалік канадського узбережжя колись була третя океанічна плита.
04.11.20 | | Наука
Мультитаскинг корелює з погіршенням пам'яті і уваги
У сучасному світі наш мозок перевантажений щоденним напливом найрізноманітнішої інформації. Чимало науковців вірять, що це шкодить когнітивним здібностям. 
03.11.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.