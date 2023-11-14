У Коломиї ремонтом знищили унікальний інтер'єр епохи модерну.

Міська влада Коломиї зробила ремонт у районній аптеці №31, тим самим знищивши унікальний модерністський інтер’єр. Про це повідомив автор проєкту Ukrainian modernism, дослідник Дмитро Соловйов.

"Міська влада перекроїла просторий хол на клаустрофобні кімнати і коридори, знищила автентичні вітрини і не пошкодувала вражаючу стелю, зашивши все дешевим гіпсокартоном. Єдине, що залишилось від розкішного оригінального інтерʼєру, – підлога", – пише Дмитро Соловйов.

Дослідник зазначає, що під час ремонту замінили автентичні дорогі матеріали – мармур, натуральне дерево, художній розпис по склу. А також знищили ручну працю українських майстрів, які вклали душу в унікальний інтер’єр.

Такою була аптека до ремонту.