США відновили польоти дронів-розвідників над Чорним морем.

Вони були тимчасово перервані після збиття російським винищувачем американського БПЛА MQ-9 Reaper.

Сполучені Штати відновили польоти розвідувальних безпілотників над Чорним морем, які були перервані після збиття дрона MQ-9 Reaper російським літаком Су-27 над нейтральною акваторією. Про це повідомив телеканал CNN.

За даними телеканалу, який покликається на двох американських чиновників, 17 березня в реґіон був відряджений дрон RQ-4 Global Hawk. Наразі він летить на висоті 52 тисячі футів (приблизно 16 кілометрів) над південною частиною Чорного моря. Траса його польоту, згідно з даними FlightRadar24, пролягає у міжнародному повітряному просторі від берегів Румунії до російського прибережного міста Сочі, огинаючи Крим із півдня.

Це перший політ після інциденту з російським винищувачем. Водночас CNN зазначає, що раніше американське командування скерувало ще один дрон MQ-9 Reaper на місце катастрофи, щоби простежити, як просувається робота росіян з пошуку уламків збитого американського безпілотника.

Нагадаємо, що дрон-розвідник MQ-9 Reaper впав у море після атаки двох російських винищувачів Су-27 у нейтральних водах над Чорним морем 14 березня. США заявили, що один із літаків зачепив гвинт безпілотника, через що той втратив управління і зазнав трощі. Пентагон опублікував відео, як Су-27 скидає паливо перед безпілотником.

Росія заперечувала факт фізичного контакту винищувача із безпілотником. Російське міноборони запевняє, що дрон нібито самостійно «перейшов у некерований політ і розбився внаслідок різкого маневрування».