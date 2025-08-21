Варшава звинуватили Москву в провокації через заліт російського дрона.

Російський безпілотник вибухнув на території Люблінському воєводстві. 

 

                    Владислав Косіняк-Камиш

 

У ніч  на середу, 20 серпня, на території Люблінському воєводстві Польщі впав і вибухнув невпізнаний об'єкт. Згодом було з’ясовано, що це був російський військовий безпілотник. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на слова віцепрем’єра і міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша (Władysław Kosiniak-Kamysz). Він назвав те, що сталося, «провокацією» з боку Росії.

 

«Росія знову провокує країни НАТО – після інцидентів з безпілотниками в Румунії, Литві та Латвії, а також порушень повітряного простору практично в усіх країнах НАТО, особливо в Скандинавії, країнах Балтії, а також у Польщі, Румунії та Болгарії. Ми знову маємо справу з провокацією з боку Росії з використанням російського безпілотника. І це відбувається у вирішальний момент, коли тривають переговори про мир, коли є надія на припинення війни», – заявив керівник польського військового відомства.

 

Безпілотник впав на кукурудзяне поле в селищі Осіни Люблінського воєводства. Вибух потрапив на відео. Внаслідок вибуху, на щастя, ніхто не постраждав, лише в декількох будинках вибило шиби. Польські військовики не зафіксували порушення повітряного простору країни, оскільки дрон летів занадто низько.

 

Влада Польщі розпочала розслідування інциденту. У МЗС Польщі пригрозили, що висловлять протест Росії в зв’язку з порушенням повітряного простору.

