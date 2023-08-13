Німеччина надасть Україні найсучасніші розвідувальні дрони.

Йдеться про так звані супердрони Luna NG, які виготовляє концерн Rheinmetall.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall до кінця 2023-го передасть Україні від імені Німеччини сучасний розвідувальний безпілотник Luna NG. Про це в неділю, 13 серпня, повідомила газета Bild am Sonntag із покликом на поінформовані джерела. У пакет, окрім безпілотників, входитимуть також наземні станції управління, стартові катапульти та військові вантажівки. Абревіатура NG у назві дрона розшифровується як «нова ґенерація» (Neue Generation).

Нова Luna від Rheinmetall – це абсолютно нова система дронів, яка перевершує попередню модель за всіма важливими характеристиками. Окрім використання як системи розвідки, вони можуть забезпечувати мережу швидкісного бездротового зв’язку LTE (Long Term Evolution), а також перехоплювати або глушити зв’язок ворога. Як зазначає видання Bild am Sonntag, це «новітнє покоління супердронів, які здатні бачити та чути».

Безпілотник важить 40 кг, тривалість його польоту становить до восьми годин. Апарат здатний виконувати завдання на відстані до 100 км та на висоті до 5 км, йдеться на сайті Rheinmetall.

Luna NG також має версію, здатну нести озброєння, проте її наразі не постачатимуть Україні. Вартості контракту і кількості дронів, які передають Україні, не розкривають.