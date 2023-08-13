Німеччина надасть Україні найсучасніші розвідувальні дрони.

Йдеться про так звані супердрони Luna NG, які виготовляє концерн Rheinmetall.

 

 

Німецький збройовий концерн Rheinmetall до кінця 2023-го передасть Україні від імені Німеччини сучасний розвідувальний безпілотник Luna NG. Про це в неділю, 13 серпня, повідомила газета Bild am Sonntag із покликом на поінформовані джерела. У пакет, окрім безпілотників, входитимуть також наземні станції управління, стартові катапульти та військові вантажівки. Абревіатура NG у назві дрона розшифровується як «нова ґенерація» (Neue Generation).

 

Нова Luna від Rheinmetall – це абсолютно нова система дронів, яка перевершує попередню модель за всіма важливими характеристиками. Окрім використання як системи розвідки, вони можуть забезпечувати мережу швидкісного бездротового зв’язку LTE (Long Term Evolution), а також перехоплювати або глушити зв’язок ворога. Як зазначає видання Bild am Sonntag, це «новітнє покоління супердронів, які здатні бачити та чути».

 

Безпілотник важить 40 кг, тривалість його польоту становить до восьми годин. Апарат здатний виконувати завдання на відстані до 100 км та на висоті до 5 км, йдеться на сайті Rheinmetall.

 

Luna NG також має версію, здатну нести озброєння, проте її наразі не постачатимуть Україні. Вартості контракту і кількості дронів, які передають Україні, не розкривають.

13.08.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Цвіт граната»: між орієнталізмом і замаскованим зізнанням
Олеся Ісаюк
Твір виділяється вже тим, що “кримськотатарська” сторона постає цілком собі живою і людською, а не вічною затичкою на негативні ролі
11.08.23 | | Україна
Джидда: перший крок до світу без Росії
Максим МУЛЯР
У Джидді Захід зустрівся з Ґлобальним Півднем, щоб поговорити про Україну без участі Росії. Чи було на виході досягнуто порозуміння?
11.08.23 | | У світі
Опера «Зоря»: сатира на тоталітаризм
Діана Коломоєць
Мистецтво, творене на догоду, ніколи не буде справжнім, стверджують  композитор Ігор Соневицький та поет Леонід Полтава– автори опери «Зоря», котрим вдалося вирватися з тенет радянщини.
11.08.23 | | Штука
535-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу понад 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
11.08.23 | | Україна
534-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу 34 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
10.08.23 | | Україна
Парфен
Тарас Прохасько
У певний час він побачив найстрашніше – як людяно виглядає диявол. Тож малював його лики, немов рисувальник з інтерполу.
10.08.23 | | Дискурси
Новий сезон Львівської опери
Відкриття сезону відбудеться прем’єрою опери С. Гулака-Артемовського, на глядачів також чекатимуть шедеври світового та українського балету, легендарні опери Моцарта та Пуччіні, балет для родинного перегляду, а також довгоочікуване повернення оперети.
10.08.23 | | Штука
533-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках: за добу понад 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
10.08.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.