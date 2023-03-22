Москва погрожує США контрзаходами у разі польотів дронів над Чорним морем.

Америка відновила патрулювання безпілотниками повітряного простору над нейтральною акваторією після збиття російським винищувачем американського БПЛА MQ-9 Reaper.

 

 

Москва пригрозила Вашінґтону – мовляв, американці наражаються на заходи у відповідь з боку росіян, заявляючи про плани продовжувати розвідувальні польоти своїх безпілотників над Чорним морем. З відповідними погрозами виступив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков – повідомляє інформаційне агентство Interfax. Хоча Сполучені Штати ще 17 березня відновили патрулювання дронами над Чорним морем після збиття російським винищувачем американського БПЛА MQ-9 Reaper.

 

«Американці демонстративно, цинічно, явно в публічній формі (...) заявляють про намір продовжувати свою лінію на подібні заходи, але вони, що називається, нариваються в такому випадку на наші контрзаходи у відповідь. Ми застерігаємо їх від спроб грати на нервах, випробовувати наше терпіння», – сказав Рябков журналістам у Москві.

 

Заступник глав МЗС РФ зазначив, що не має інформації щодо того, чи планує російська сторона дістати уламки американського БПЛА з дна Чорного моря.

 

«У будь-якому разі безпека РФ буде забезпечена на 100% усіма наявними засобами. І жодні американські безпілотники – розвідувальні, ударні, стратегічні, які завгодно – цю нашу рішучість не можуть похитнути», – наголосив Рябков.

 

Нагадаємо, що американський дрон-розвідник MQ-9 Reaper впав у море після атаки двох російських винищувачів Су-27 у нейтральних водах над Чорним морем 14 березня. США заявили, що один із літаків зачепив гвинт безпілотника, через що той втратив управління і зазнав трощі. Пентаґон опублікував відео, як Су-27 скидає паливо перед безпілотником.

 

Росія заперечувала факт фізичного контакту винищувача із безпілотником. Російське міноборони запевняє, що дрон нібито самостійно «перейшов у некерований політ і розбився внаслідок різкого маневрування».

22.03.2023

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