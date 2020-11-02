На виборах президента Молдови проєвропейська кандидатка випереджає промосковського.

Переможець з’ясується у другому турі через два тижні.

Вибори президента Молдови, що відбулися в неділю, першого листопада, не виявили однозначного переможця. Як стало відомо після підрахунку Центральною виборчою комісією ста відсотків бюлетенів, чинний глава держави, лідер проросійської Партії соціалістів Ігор Додон набирає 32,61%. За нього проголосувало 439866 осіб. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md.





Головна конкурентка президента, голова Партії дії і солідарності та колишня прем'єр-міністерка Майя Санду (Maia Sandu) отримує 36,16 відсотків підтримки виборців. За неї віддали свої голоси 487635 молдаван.





Третє місце здобув голова «Нашої партії», мер міста Бєльці Ренато Усатий (Renato Usatîi). Його підтримало 16,9 відсотків громадян Молдови, котрі взяли участь у виборах. Четверте місце в депутата від партії «Шор» Віолетти Іванової (Violeta Ivanov), вона набрала 6,49 відсотків голосів. П’яте – у керівника «Платформи "Гідність і правда"» Андрея Нестасе (Andrei Năstase) – 3,26 відсотки.

Як повідомляє ЦВК, електоральна фреквенція зафіксована на рівні 43-х відсотків.

Варто зазначити, що Мая Санду своєю перемогу завдячує передовсім підтримці тих громадян Молдови, котрі голосували за кордоном. За неї там свої голоси віддали 104 тис. 464 громадянина, а за Ігоря Додона – лише 5438.

Оскільки жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів виборців, то переможець стане відомим за підсумками другого туру президентських виборів. Він відбудеться через два тижні, тобто 15 листопада.

Президента Молдови обирають на чотири роки. Ігор Додон обіймає найвищу державну посаду з кінця 2016 року.