Померла відома львівська художниця Тетяна Думан.

Уранці у четвер, 29 жовтня, померла 39-річна львівська іконописиця та волонтерка Тетяна Думан. Про її смерть сповістила сестра Василина Думан на своїй facebook-сторінці.
Фото www.facebook.com/tetjanad
«О 4:30 померла наша Таня. Якщо ви хотіли якось нам допомогти – перекажіть кошти на кисневі апарати. Моя дівчина пішла до коханого Господа. Нам уже нічого не треба», – написала Василина Думан.
Улітку 2019 року у Тетяни Думан діагностували пухлину мозку – гліосаркому. Два роки поспіль жінка боролася із раком, проходила лікування в Україні та за кордоном. Для збору коштів на дороговартісне лікування рідні та близькі Тетяни постійно організовували благодійні заходи.
Фото www.facebook.com/tetjanad
Тетяна Думан та її чоловік іконописець Лев Скоп були волонтерами: збирали кошти, передавали речі та намальовані іконі військовослужбовцям на схід.
Фото www.facebook.com/bohemka
Додамо, Тетяна Думан-Скоп народилася 8 листопада 1981 року в містечку Миколаїв, що на Львівщині. У 2005-му вступила до Львівської академії мистецтв, де отримала диплом магістра сакрального мистецтва. За роки російсько-української війни завдяки своїм картинам Таня з Левком акумулювали для українського війська понад три мільйони гривень.
Переказати кошти на кисневі концентратори, про які зазначила Тетяна Думан, можна сюди:
Рахунок UA223206490000026007052620401
отримувач БО "БФ"СВОЇ"
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29.10.2020