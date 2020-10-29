Померла відома львівська художниця Тетяна Думан.

 

Уранці у четвер, 29 жовтня, померла 39-річна львівська іконописиця та волонтерка Тетяна Думан. Про її смерть сповістила сестра Василина Думан на своїй facebook-сторінці.

 

Фото www.facebook.com/tetjanad

 

«О 4:30 померла наша Таня. Якщо ви хотіли якось нам допомогти – перекажіть кошти на кисневі апарати. Моя дівчина пішла до коханого Господа. Нам уже нічого не треба», – написала Василина Думан.

 

Улітку 2019 року у Тетяни Думан діагностували пухлину мозку – гліосаркому. Два роки поспіль жінка боролася із раком, проходила лікування в Україні та за кордоном. Для збору коштів на дороговартісне лікування рідні та близькі Тетяни постійно організовували благодійні заходи.

 

Фото www.facebook.com/tetjanad

 

Тетяна Думан та її чоловік іконописець Лев Скоп були волонтерами: збирали кошти, передавали речі та намальовані іконі військовослужбовцям на схід.

 

Фото www.facebook.com/bohemka

 

Додамо, Тетяна Думан-Скоп народилася 8 листопада 1981 року в містечку Миколаїв, що на Львівщині. У 2005-му вступила до Львівської академії мистецтв, де отримала диплом магістра сакрального мистецтва. За роки російсько-української війни завдяки своїм картинам Таня з Левком акумулювали для українського війська понад три мільйони гривень.

 

Переказати кошти на кисневі концентратори, про які зазначила Тетяна Думан, можна сюди:

 

Рахунок UA223206490000026007052620401

отримувач БО "БФ"СВОЇ"

Код ЄДРПОУ: 39293651

Картка фонда

5169 3305 1748 5634 Кошкіна Ірина

PayPal: Frolivska911@gmail.com

 

29.10.2020

До теми

Це не те, що ви думаєте
Ігор та Пітер Померанцеви
Це не ще одне видання про пропаганду, маніпуляції та фейки і не спроба описати  інформаційні війни. Це про те, як пропаганда прагне сформувати наші найглибші думки та почуття — ще до того, як ми встигнемо вдатися до опору
28.10.20 | | Штука
Тільки вільне і професійне
Роксана Харчук
Патріотизм у кіно ‒ це насамперед професіоналізм сценариста, режисера, оператора, акторів, костюмерів і всіх, всіх, всіх, хто до фільму дотичний. Питання лише в тому, яка комісія в Україні може розпізнати професіоналізм? Здається, ніяка. І це проблема.
27.10.20 | | Штука
Чи ми розумніші, ніж попередники?
Когнітивні здібності змінюються впродовж життя та з поколіннями.
27.10.20 | | Наука
Бодун
Андрій ЛЮБКА
Я вже сумую за цим парадом усміхнених і оптимістичних облич кандидатів, що стрункими рядами вирушили в депутати, аби покращити  ̶с̶в̶о̶є̶ наше майбутнє.
27.10.20 | | Дискурси
Коли ікона живе
Іванка Крип'якевич-Димид
У різьбленні, золоченні та срібленні — довготривалих процесах — виливається любов до ікони. І коли дивишся на неї, ця любов переходить до тебе. Тепло позолоти й дерева допомагає молитися, бо ж ікона для того й покликана, щоби допомагати молитися, аби людина, замилувана красою, прославляла Бога.
26.10.20 | | Штука
Помста
Михайло Шмайда
До столітнього за тиждень ювілею лемківського фольклориста та яскравого письменника Михайла Шмайди з Пряшівщини нагадаємо одне з його оповідань.
25.10.20 | | Минуле
49 ознак описують наш світ
Наш мозок потребує на диво мало категорій, щоб розпізнати практично всі об’єкти.
25.10.20 | | Наука
Одновітрильний дім
Василь МАХНО
мохом світла і кухликом музики: у кульбаб наших жовті картузики прихилились під двері зими
24.10.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.