У Львові відкривається виставка живопису Тетяни Думан.

Сьогодні, 19 листопада, о 15:00 у Львівському палаці мистецтв відкриється виставка живопису української художниці, мистецтвознавиці, активістки Помаранчевої революції та Революції Гідності, волонтерки Тетяни Думан.

«У мене мурашки по шкірі і передвиставковий мандраж… Танина виставка вже як маленький потяг – нестримно набирає обертів. Картини збираються, рамуються, розвішуються, щоб показатися вам всім на ясні очі. Експозиція висітиме 3-4 тижні, і десь в цих часових межах ми ще зробимо презентацію її монографії і каталогу виставки», – анонсувала подію сестра художниці і співорганізаторка виставки Василина Думан.

Експонуватимуть 66 різнопланових робіт мисткині, більшість з яких привезли на виставку з приватних колекцій з України та інших країн світу, щоб ознайомити львів’ян з її творчим спадком.

За словами Василини Думан, на виставці представлені роботи, які дають можливість відстежити, як розвивалася авторський почерк та індивідуальна художня манера мисткині. Тут буде як сакральний живопис на різні сюжети, так і інші роботи з різних проєктів. Зокрема роботи, створені Тетяною Думан, Левом Скопом під час співпраці із творчим об’єднанням «Кактус», присвячені Бруно Шульцу, Василеві Стефанику, Василеві Стусу. Окремої уваги заслуговує серія багатофігурних, багатосюжетних композицій, присвячених святим, пам’ять яких вшановують різні конфесії в Галичині.

До презентації у межах виставки готують монографію Тетяни Думан, присвячену риботицькому іконопису, видану дрогобицьким видавництвом «Коло».

«Сестра написала магістерську роботу, в яку вклала чимало праці, роки досліджень та аналізу. Таня фактично створила цілий каталог риботицьких художників, згрупувала всі принципи їхньої праці, техніки, проаналізувала сакральні та світські роботи, яким притаманні усміхнені обличчя, пишні образи», – розповіла Василина Думан.

Звертаємо увагу, що для відвідування виставки необхідно мати з собою ковід-сертифікат або негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, який проведений не більш ніж за 72 години до початку заходу.

Для довідки.

Тетяна Михайлівна Думан-Скоп (8 листопада 1981, Миколаїв – 29 жовтня 2020, Люблін) – українська художниця, мистецтвознавиця, активістка Помаранчевої революції та Революції Гідності, волонтерка, багаторічна учасниця творчого об’єднання «Кактус», організаторка благодійних і мистецьких проєктів, координаторка постійного аукціону «Митці – воїнам». Представниця хвилі відродження сучасного українського сакрального мистецтва. Роботи художниці зберігають в державних збірках і численних приватних колекціях в Україні та світі (Польща, Німеччина, Іспанія, Литва та інші). Близько десятка робіт художниці відібрав для фондів Львівської галереї мистецтв Герой України Борис Возницький.

Наприкінці літа 2019-го художниці діагностували рак – гліосаркому головного мозку. Внаслідок важкої хвороби звільнилася із займаної посади і зосередилася на творчості та лікуванні. У 2020 році 29 жовтня о 4:30 ранку померла в лікарні Любліна. Похована у Миколаєві Львівської області на місцевому цвинтарі поряд із мамою.

Фото facebook.com/lvivartpalace, lvivpost.net, facebook.com/bohemka