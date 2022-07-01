У Музеї писанки у Коломиї відкрили виставку картин на старовинній ґонті.

У Музеї писанкового розпису Коломиї відкрили виставку картин "Намолене небо". Твори експозиції митці малювали на ґонтах зі старої покрівлі Струківської церкви, що на Закарпатті. На виставці презентували 52 твори, які створили в різних стилях і техніках на духовну тематику.

Авторами картин є 32 художники з Івано-Франківщини, Львівщини, Тернопільщини та Закарпаття. Основою для реалізації творчих задумів митців стали ґонти зі старої покрівлі Струківської церкви, яку торік розпочали перекривати в селищі Ясіня Рахівського району.

"Фрагменти почорнілої за століття покрівлі могли просто спалити. Однак у перетвореному природою і часом намоленому дереві кожен з художників зумів побачити й відтворити те сокровенне, що торкається серця й душі, дає світло віри й надії всім, хто їх споглядає", — йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці музею.

Виставка "Намолене небо" стала частиною мистецького проєкту "Карпати єднають Україну", започаткованого благодійною організацією "Карпатський мистецький фонд". Створити цей проєкт організаторів надихнули роботи відомого львівського іконописця і реставратора Лева Скопа, які він створює на старих ґонтах з церкви Святого Юра в Дрогобичі.