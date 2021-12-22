У Львові перед Різдвом іконізували борщ.

У Львові дванадцять художників створили дванадцять картин із різдвяними стравами для проєкту «Від Романа до Йордана». Побачити їх можна на експозиції у кав’ярні на вул. Катедральній, 6 упродовж святкового періоду.

На виставці глядачів чекають частування від Остапа Лозинського, Ольги Кравченко, Ярослави Ткачук, Уляни Нищук, Юлії Долинської, Ярини та Данила Мовчанів, Романа Зілінка, Анни Атоян, Зоряни Опанищук, Мар’яна Пирога та Андрія Винничука.

Багато з цих творів написані з застосуванням технік іконопису.

Кураторка проєкту «Від Романа до Йордана» Ольга Кравченко вважає, що таким чином митці створили «ікону борщу».

«Щороку ми придумаємо різні теми, щоб і нам цікаво було. І власне цього року народилася ідея зібрати дванадцять учасників проєкту та створити дванадцять картин з різдвяними стравами. Створити враження, що на стіні розташувався стіл з святковою вечерею. Всі художники захопилися цією ідеєю. Адже, як в кожної господині виходить свій борщ, так в кожного художника виходить своя картина борщу теж», – розповіла кураторка.

«Попри всі події, які відбувалися в країні, ми старалися бути дуже стабільні в організації виставок, – говорить Остап Лозинський. – Ми відкривалися щороку. Відкрилися і цього. А якщо загалом говорити про проєкт «Від Романа до Йордана», то виставок відбулося дуже багато, в вони проходили у різних містах і в різних країнах. Цього року ми обмежилися «Світом кави», але насправді – це місія нашого проєкту – популяризація українських традицій, популяризація українського Різдва.

Додамо, проєкт «Від Романа до Йордана» відбувається у Львові вже дванадцятий рік поспіль. Експозиція триватиме до 19 січня.

Фото facebook.com/Від-Романа-до-Йордана, day.kyiv.ua