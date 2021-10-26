Завершив земний шлях відомий львівський художник Мирослав Откович.

 

На 75-му році життя відійшов у вічність художник та реставратор, заслужений діяч мистецтв та народний художник України Мирослав Откович. Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомили у Львівській міськраді.

 

 

«Нам пощастило бути сучасниками такої талановитої та справді великої людини, як пан Мирослав. Сумуємо всім містом – це велика втрата», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

Зазначимо, Мирослав Откович – художник-аквареліст, сценограф, реставратор, член Національної спілки художників України з 1980 року, заслужений діяч мистецтв України (2001 рік), народний художник України (2009 рік).

 

Мирослав Откович. Чумацький шлях. Акварель, темпера, 2016 рік

 

Мирослав Откович увійшов в історію української культури передовсім як ініціатор організації професійної реставраційної освіти у Львові, йдеться про відкриття відділів реставрації у Львівському коледжі декоративного та ужиткового мистецтва ім. І. Труша та Львівській національній академії мистецтв. Був багатолітнім очільником Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

 

Мирослав Откович був автором проєкту реставрації іконостаса з церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський авторства Йова Кондзелевича, відомого також як «Богородчанський іконостас».

 

Мирослав Откович. Політ птаха над берегом моря. Акварель, 2015

 

Художник багато малював – пейзажі, натюрморти, різні композиції, портрети – цікаво поєднуючи техніки акварелі та темпери.

 

Фото photo-lviv.in.ua, dyvys.info, city-adm.lviv.ua

26.10.2021

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