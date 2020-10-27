Ляшко програв вибори кандидату від "Слуги народу".

 

В одномандатному виборчому окрузі №208 у Бахмачі за підсумками обробки 92,96% протоколів перемагає кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Анатолій Гунько. При тім у міру збільшення опрацьованих протоколів він збільшує відрив від лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

 

Про це свідчать дані, оприлюднені на інтернет-сторінці Центральної виборчої комісії станом на 15:50.

 

 

Наразі Гунько отримує 33,99% голосів (а, для прикладу, на етапі обробки 77,38% протоколів мав 33,12% голосів).

 

Його конкурент, Ляшко, має 31,95%.

 

Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко отримує від виборців 26,65% голосів.

 

На четвертій і п'ятій сходинці — ще два кандидати з прізвищем Гунько, "клони" разом набрали 4%.

 

25 жовтня у Бахмачі на Чернігівщині паралельно з місцевими виборами пройшли довибори до Верховної Ради. Вибори оголосили через смерть народного депутата Валерія Давиденка, якого знайшли застреленим у Києві в травні. 

 

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