Кумпель сепаратистів склав присягу депутата під вигуки "Ганьба!".

Народний депутат Андрій Аксьонов, обраний на проміжних виборах в окрузі №50, склав присягу у Верховній Раді. Депутати проєвропейських фракцій блокували йому доступ до трибуни: Аксьонов співпрацював із бойовиками 2014 року.

Як передає аґенція "Інтерфакс-Україна", під час пленарного засідання представники опозиції супроводжували вигуками "Ганьба" процес складання Аксьоновим присяги.

Перед цим перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зібрав керівників депутатських фракцій і груп на коротку нараду з цього приводу. Відтак він повідомив, що напередодні уточнив в апарату парламенту, чи немає яких-небудь юридичних підстав, що перешкоджають присязі Аксьонова. Перешкод не виявили, тому Стефанчук надав слово Аксьонову. Через блокування трибуни парламенту членами опозиційних фракцій і деякими позафракційними депутатами перший віце-спікер запропонував новому парламентарію скласти присягу з місця.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк звернулася до Служби безпеки України з проханням надати офіційне роз'яснення з приводу можливої наявності в Аксьонова громадянства Російської Федерації.

Як повідомлялося, 28 березня 2021 року в одномандатних виборчих округах №50 у Донецькій області й №87 в Івано-Франківській області відбулися проміжні вибори до Верховної Ради. Згідно з результатами електронної обробки 100% протоколів, на 50-му окрузі переміг представник політичної партії "Порядок" Андрій Аксьонов, набравши 65,46% голосів виборців.

Водночас представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Аксьонов у 2014 році, коли був селищним головою Добропілля, нібито сприяв організації "референдуму" про самовизначення "Донецької народної республіки". На підтвердження цього в мережі оприлюднили відео, датоване 12 травня 2014 року, де "шанувальники "ДНР" із сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував "референдум".

За даними Казанського, в Аксьонова також є подвійне громадянство – України та Російської Федерації, що підтверджується й інформацією з бази даних Федеральної податкової служби РФ.

Пізніше перший заступник голови парламенту Стефанчук заявив, що ЦВК і ВР матимуть відреагувати у разі підтвердження Службою безпеки України інформації про наявність громадянства Російської Федерації в Аксьонова, а також факту його причетності до організації в Добропіллі "референдуму" про самовизначення "Донецької народної республіки".

У травні 2018 року прокуратура Донецької області спільно з СБУ в Донецькій і Луганській областях повідомили Аксьонову про підозру в службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу), підробленні та використанні документів (ч. 4 ст. 358 КК), присвоєнні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (чч. 2,3 ст. 191 КК). За даними слідства, Аксьонов здійснював такі дії задля незаконного відвідування тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Краматорський міський суд 29 січня 2019 року обрав Аксьонову нічний домашній арешт на два місяці як запобіжний захід.