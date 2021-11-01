"Слуги народу" перемагають на довиборах до Верховної Ради.

Кандидати від "Слуги народу" лідирують в обох виборчих округах на проміжних виборах до Верховної Ради – в окрузі №184 із центром у місті Нова Каховка на Херсонщині і в окрузі №197 із центром у Каневі на Черкащині. Голосування відбулося в неділю.

Згідно з даними на офіційній інтернет-сторінці ЦВК, в окрузі №184 після опрацювання 94,7% протоколів перемагає Сергій Козир ("Слуга народу"). За нього проголосувало 64,8%. Натомість за Ігоря Йосипенка ("Європейська солідарність") – 14,4%.

В окрузі №197 після опрацювання 34,8% протоколів перемагає Віталій Войцехівський ("Слуга народу"). За нього проголосувало 45,2%. Натомість за Владислава Голуба (самовисування) – 24,9%, за Андрія Іллєнка ("Свобода") – 10,1%, за Романа Сущенка ("Європейська солідарність") – 10%.

Сергій Козир у 2020-2021 роках очолював Херсонську ОДА.

Віталій Войцехівський – міський голова Золотоноші.