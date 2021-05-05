ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом.

 

Центральна виборча комісія України на засіданні в середу, 5 травня, відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом України.

 

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

"ЦВК постановляє: встановити відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка Василя Ярославовича народним депутатом України згідно з поданою ним заявою, зареєстрованою в ЦВК 27 квітня. Копію цієї постанови надіслати Вірастюку, а постанову оприлюднити на офіційному сайті ЦВК", – заявила член комісії Вікторія Глущенко на засіданні.

 

Вона уточнила, що причина відмови в реєстрації – рішення суду про скасування результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі №87, яке позбавляє ЦВК підстав для реєстрації Вірастюка.

 

Нагадаємо, в окрузі №87 на повторних виборах до парламенту перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Його конкуренти – представник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко та представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський – набрали 29,69% та 28,86% відповідно.

 

Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори в окрузі такими, що відбулися.

 

Перед тим Івано-Франківський окружний суд розглянув кілька справ стосовно рішень про перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях, які ухвалила ОВК №87 під час встановлення підсумків голосування. Усі розглянуті справи було відкрито за позовами кандидата Шевченка. У більшості випадків (щодо шести дільниць) рішення суду першої інстанції – дії ОВК визнати правомірними, позивачу повністю відмовити в задоволенні позовів. Ці рішення було оскаржено. Згодом Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправними і скасував усі постанови ОВК №87 про визнання голосування на п'яти дільницях недійсними.

 

2 травня Велика палата Верховного Суду частково задовольнила апеляційну скаргу кандидата в народні депутати за округом №87 Олександра Шевченка на рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року та визнала протиправними дії ЦВК зі встановлення результатів виборів в окрузі №87. Також суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК від 22 квітня про перемогу Вірастюка.

 

05.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Чому вихід з самоізоляції є стресом?
Коли почалась пандемія, чимало людей відчували стрес від ізоляції. Тепер не меншим стресом для багатьох є вихід з неї. Вчені придумали назву для цього явища – «синдром печери».
06.05.21 | | Наука
Пермський період: масове вимирання із запізненням
252 мільйони років тому екологічна катастрофа на суші протікала значно повільніше, ніж в океані.
05.05.21 | | Наука
Стратегія конфлікту Кремля
Міхал Кокот
Росія у відносинах із Заходом поводиться провокаційно — але це не безцеремонність, а обдумана стратегія, що здавна приносить Кремлю успіхи.
04.05.21 | | Дискурси
Киргизстан-Таджикистан: мінівійна за воду й території
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Не вирішені за три десятиліття прикордонні проблеми провокували й провокуватимуть надалі міжнаціональні сутички, особливо коли олії до вогню підливає Росія.
04.05.21 | | У світі
Гаївки для потойбіччя
Ярослава МУЗИЧЕНКО
Чим же є наші гаївки? Творчим подоланням страху смерті, "репетицією" проходження лабіринту чи ритуалом на пошану предкам? Час змінює сенси і засипає піском першопричини
03.05.21 | | Україна
Великоднє послання блаженнішого Святослава
Христос – це єдина ікона Бога Отця, але діти, виростаючи, творять собі Його образ на основі сімейного досвіду і прикладу свого тата...
02.05.21 | | Галичина
Безпрецедентний спалах COVID-19 в Індії: причини
Катастрофа в Індії може бути наслідком «ідеального шторму», тобто одночасного поєднання кількох несприятливих факторів,
01.05.21 | | Наука
Повість чудових літ: 1965 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Пекельні Янголи і Провоси, Majales в Празі та Ла Хонда, Flower Power та The Family Dog, кислотний тест і народження хіппі
01.05.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.