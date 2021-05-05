ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом.

Центральна виборча комісія України на засіданні в середу, 5 травня, відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом України.

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"ЦВК постановляє: встановити відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка Василя Ярославовича народним депутатом України згідно з поданою ним заявою, зареєстрованою в ЦВК 27 квітня. Копію цієї постанови надіслати Вірастюку, а постанову оприлюднити на офіційному сайті ЦВК", – заявила член комісії Вікторія Глущенко на засіданні.

Вона уточнила, що причина відмови в реєстрації – рішення суду про скасування результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі №87, яке позбавляє ЦВК підстав для реєстрації Вірастюка.

Нагадаємо, в окрузі №87 на повторних виборах до парламенту перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Його конкуренти – представник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко та представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський – набрали 29,69% та 28,86% відповідно.

Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори в окрузі такими, що відбулися.

Перед тим Івано-Франківський окружний суд розглянув кілька справ стосовно рішень про перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях, які ухвалила ОВК №87 під час встановлення підсумків голосування. Усі розглянуті справи було відкрито за позовами кандидата Шевченка. У більшості випадків (щодо шести дільниць) рішення суду першої інстанції – дії ОВК визнати правомірними, позивачу повністю відмовити в задоволенні позовів. Ці рішення було оскаржено. Згодом Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправними і скасував усі постанови ОВК №87 про визнання голосування на п'яти дільницях недійсними.

2 травня Велика палата Верховного Суду частково задовольнила апеляційну скаргу кандидата в народні депутати за округом №87 Олександра Шевченка на рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року та визнала протиправними дії ЦВК зі встановлення результатів виборів в окрузі №87. Також суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК від 22 квітня про перемогу Вірастюка.