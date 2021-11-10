Верховна Рада поповниться трьома "слугами народу".

Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів народних депутатів в округах №184 (Херсонщина) та №197 (Черкащина).
Про це повідомляє пресова служба ЦВК.
В окрузі №184 за Сергія Козиря від "Слуги народу" проголосували 62,6% виборців (21 365 голосів), відтак його обрано народним депутатом.
В окрузі №197 народним депутатом обрано "слугу народу" Віталія Войцехівського – за нього проголосувало 46,1% виборців (15 429 голосів).
До того ж, Центрвиборчком визнав обраним народним депутатом Сергія Кострійчука. Він отримає мандат по виборчому списку (№140) замість Ірини Верещук, яку призначили міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій.
10.11.2021