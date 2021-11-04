ЦВК отримала оригінали протоколів з обох округів на довиборах до ВР.

Центральна виборча комісія прийняла для подальшого опрацювання оригінали протоколів про підсумки голосування на проміжних виборах народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонщина) та №197 (Черкащина).

Окружні виборчі комісії передали відповідні протоколи на засіданні ЦВК у четвер, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Ми прийняли документи від двох окружних виборчих комісій тих округів, у яких проводились проміжні вибори народних депутатів України 31 жовтня", – заявив голова ЦВК Олег Діденко.

Він додав, що далі комісія буде опрацьовувати ці документи. А якщо виникне необхідність, то ЦВК прийматиме рішення про зобов'язання ОВК скласти відповідні уточнені протоколи.

Згідно з даними електронних протоколів ДВК про підсумки голосування в ОВО №184 на Херсонщині переміг кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир, який набрав 64,38% голосів виборців.

В ОВО №197 переміг також кандидат від "Слуги народу", міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський, який набрав 46,95% голосів.

Результати виборів ЦВК має встановити до 15 листопада.