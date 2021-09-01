У Каневі та Новій Каховці стартували виборчі перегони до Верховної Ради.

У Новій Каховці Херсонської області (виборчий округ №184) і в Каневі (округ №197) розпочався виборчий процес проміжних виборів народних депутатів України. Самі вибори Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні Центральної виборчої комісії.

Згідно з підрахунками ЦВК, у цих виборах зможуть взяти участь понад 290 тисяч виборців. Голосування відбуватиметься на 188 виборчих дільницях у Херсонській області та на 141 виборчій дільниці в Черкаській області.

20 серпня ЦВК затвердила календарний план основних організаційних заходів із підготовки та проведення зазначених виборів, згідно з яким висування кандидатів від партій триватиме до 20 вересня, самовисування і подання документів у ЦВК для реєстрації – до 30 вересня, завершується реєстрація 5 жовтня. Подавати заяви про зняття з реєстрації можна буде до 18 жовтня, іноземні спостерігачі реєструються до 25 жовтня.

До 6 жовтня включно затверджується форма, колір і текст виборчого бюлетеня, виготовлені вони мають бути до 25 жовтня включно. До 15 жовтня утворюються дільничні виборчі комісії. О 24:00 29 жовтня – закінчення передвиборної агітації. Результати виборів мають бути встановлені до 15 листопада включно.

Вибори в округах №184 та №197 проводяться у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав мандат після обрання міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.