У Тернополі розробили проєкт зміни схеми організації дорожнього руху.

У Тернополі громадськості презентували перспективи модернізації інженерно-транспортної інфраструктури для покращення організації дорожнього руху. Фахівці ТОВ «НТ Дорбудпроект» розробили карту-схему з врахуванням пропозицій управління транспорту, управління житлово-комунального господарства міської ради, фахівців патрульної поліції та містян, повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

Фото https://ternopilcity.gov.ua

Фахівці проаналізували транспортні потоки у місті, і дійшли висновку, що значне зростання кількості приватного транпорту та застаріла забудова вулиць призводить до ускладнень у дорожньому русі: низької пропускної здатності доріг, утворення затяжних і тривалих корків, збільшення тривалості поїздок громадського, приватного транспорту, збільшення кількості ДТП.

Вони визначили 68 об’єктів, які потребують покращення інженерно-транспортної інфраструктури. На основі імітаційного моделювання дорожнього руху на перехрестях та основних магістралях запропонували такі рішення: влаштування додаткових смуг руху, збільшення кількості світлофорних об’єктів, тимчасових стоянок для автомобілів та велодоріжок. Для окремих об’єктів пропонується і повна перебудова вулиці та кардинальна зміна схеми організації дорожнього руху.

Фото https://ternopilcity.gov.ua

Зміни, зокрема, пропонується здійснити на одній із найбільш завантажених транспортних розв’язок Тернополя – вул. 15 Квітня – вул. Р. Купчинського – просп. Злуки. Адже, як дослідили фахівці, в листопаді 2019 року інтенсивність руху за добу тут складала 25 тис. транспортних засобів, а після запровадження карантину кількість автівок зросла майже на 40%. На вул. 15 Квітня від Збаразького кільця максимальна довжина затору в години пік становить близько 700 м і утруднені лівоповоротні заїзди. Тому тут пропонується: влаштувати відокремлену правоповоротну та лівоповоротну смуги, що зменшить затори на магістральних вулицях, та влаштувати острівці безпеки на пішохідних переходах.

Фото https://ternopilcity.gov.ua

Проєктанти пропонують і будівництво нових доріг для розвантаження існуючих. Зокрема, дорога на вул. Галицька стане паралельною до дороги по вул. Збаражська. Вже розпочалося будівництво дороги від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Спортивна, вона стане паралельною до дороги на вул. Тернавського. Ще одна нова дорога з’єднає вулиці Корольова, Сахарова і новозбудований Варшавський мікрорайон.

До кінця року триватиме обговорення запропонованих змін. З усіма об’єктами модернізації інженерно-транспортної інфраструктури м. Тернополя, які планують модернізувати, можна ознайомитися за цим посиланням. Тернополяни можуть подати власні пропозиції і зауваження експертам через Google-форму.

Нагадаємо, у Тернополі на вулиці 15 квітня біля Збаразького кільця зводять надземний пішохідний міст, що має дозволити мешканцям новозбудованого житлового комплексу «мікрорайон Варшавський» безпечно перетинати перевантажену транспортом дорогу та виходити у місто.