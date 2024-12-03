Ворог знову атакував Тернопіль. Влучання дрона у енергетичну інфраструктуру.

У ніч на вівторок, 3 грудня, вогог знову атакував Україну ударними безпілотниками. Під удар потрапили західні регіони. На Рівненщині росіяни завдали удару по енергетичному об’єкту, а на Тернопільщині, де повітряна тривога тривала понад 2,5 години – з 1:25 до 4:06, через влучання по об’єкту енергетичної інфраструктури немає світла в частині міста.

Про атаку на енергооб’єкт у Тернополі повідомив мер міста Сергій Надал.

«Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Зробіть запаси води, зарядіть телефони», – повідомив Надал і запевнив, що рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки атаки.

Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив, що ворожий удар прийшовся по території одного з підприємств у місті. На території виникла пожежа, яку вдалося локалізувати та ліквідувати. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Крім того, про атаку безпілотників повідомили у Рівненській ОДА – її очільник Олександр Коваль повідомив, що в області окупанти влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури. За даними Коваля, попередньо постраждалих внаслідок атаки немає. На місці події працюють відповідні служби, інформація про відсутність світла в області наразі відсутня.



