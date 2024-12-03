Ворог знову атакував Тернопіль. Влучання дрона у енергетичну інфраструктуру.

 

У ніч на вівторок, 3 грудня, вогог знову атакував Україну ударними безпілотниками. Під удар потрапили західні регіони. На Рівненщині росіяни завдали удару по енергетичному об’єкту, а на Тернопільщині, де повітряна тривога тривала понад 2,5 години – з 1:25 до 4:06, через влучання по об’єкту енергетичної інфраструктури немає світла в частині міста.

 

 

Про атаку на енергооб’єкт у Тернополі повідомив мер міста Сергій Надал.

 

«Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Зробіть запаси води, зарядіть телефони», – повідомив Надал і запевнив, що рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки атаки.

 

Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив, що ворожий удар прийшовся по території одного з підприємств у місті. На території виникла пожежа, яку вдалося локалізувати та ліквідувати. Постраждалих внаслідок атаки немає.

 

Крім того, про атаку безпілотників повідомили у Рівненській ОДА – її очільник Олександр Коваль повідомив, що в області окупанти влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури. За даними Коваля, попередньо постраждалих внаслідок атаки немає. На місці події працюють відповідні служби, інформація про відсутність світла в області наразі відсутня.


 

03.12.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
"Щедрик" вперше пролунав у видатній франкфуртській Alte Oper.
Концерт симфонічного оркестру Львівської національної філармонії у Франкфурті був завершальним в рамцях гастрольного туру оркестру Німеччиною
03.12.24 | | Галичина
Пролегомени створення ордену Героїв Небесної Сотні
 Тарас Возняк
1.12.2013 після побиття студентів, які маніфестували за европейське майбутнє України, вибухнула Революція Гідності
01.12.24 | | Україна
У Львові відкриють «Театр абсурду» 
1 грудня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій відкриють виставковий проєкт «Театр абсурду», у межах якого представлять творчість українського художника Олега Мінька. Уперше малярські задуми митця переведуть у 3D-формат театральних декорацій.
30.11.24 | | Штука
Калатало тривоги, калатало люті
Василь МАХНО
«Бачиш, – каже мама, – яка війна?» А ви кажете: навіщо нам поезія? Може, для відчуття у грудях калатала люті?
30.11.24 | | Дискурси
Формування єдиної теорії політичних організацій
Тарас ПЛАХТІЙ
Міждисциплінарний підхід до аналізу, проєктування та вдосконалення політичних партій нового покоління з динамічною мережею
30.11.24 | | Дискурси
Кінець грузинської мрії про Євроунію
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Багатьох грузинів обурило рішення нового уряду заморозити перемовини з Євроунією й вони вийшли на вулицю. Чи варто сподіватися на «Революцію троянд 2.0»?
29.11.24 | | У світі
Всі ми «Едики». Страшний або гіркий сміх Мрожека
Чеслав Маркевич
Інтерпретуючи сміх у Мрожека, краще довіряти словам його персонажів, ніж самому Автору, який із творчого «мовчання» висміював увесь світ
29.11.24 | | Дискурси
Упійманий час: відеоархів Віктора Неборака
 Ігор Котик
У п’ятницю, 29 листопада, на екрані Мистецької бібліотеки транслюватиметься один із творчих вечорів Юрія Андруховича – поетичний, з серії літературних і музичних заходів «Перфо-салон», що засновані на відеоархіві Віктора Неборака.
29.11.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.