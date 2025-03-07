Тернопіль атакували російські ракети і БпЛА. Пошкоджено газову інфраструктуру.

Вночі 7 березня під час повітряної тривоги Тернопіль та околиці атакували російські ракети і БпЛА. Очевидці повідомляли про щонайменше чотири вибухи в місті та в районах. Також після ракетної атаки в Тернополі на інфраструктурному об’єкті розпочалася сильна пожежа. Інформації про постраждалих не має.

Вранці міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що працівники облгазу відключили від подачі газу непобутових споживачів.

«Нічна атака пошкодила критичний промисловий об'єкт Тернопільщини. Облгаз відключив непобутових споживачів через падіння тиску в мережах. Можливі обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться», – йдеться в повідомленні міського голови.

Перебоїв з теплопостачанням і з гарячою водою поки немає, про це повідомляють в комунальному підприємстві «Тернопільтеплокомуненерго».



Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 4:00 ранку, щонайменше три ракети влучили в критичні інфраструктурні об’єкти в межах Тернополя та на околицях міста. Тернополяни та жителі районів чули сильні вибухи, а після цього в небі появилося заграва на південній стороні міста. Міський голова Тернополя закликав людей не покидати укриття і повідомив, що на місце удару вже виїхали усі екстренні служби.

Зазначимо, що минулої ночі у Тернополі були оголошені дві повітряні тривоги – перша із 4:00 до 7:28, а друга – із 7:41 до 8:38.

Після ракетної атаки у Тернополі оголосили тривогу через російський ударний безпілотник. Мешканці також чули вибухи. Начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода зазначив, що ворог цілився в газову інфраструктуру.

«Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу. Сили ППО збили ворожу ракету. Жертв немає. Відповідні служби ліквідовують наслідки», – зазначив В’ячеслав Негода.

Він додав, що на Тернопільщині було влучання 2 із 7 ракет у газотранспортну мережу, 5 ракет сили ППО збили.

Міністр енергетики України Герман Галущенко після перших ударів заявив, що енергетична й газова інфраструктура в різних регіонах України зазнала масованого ракетно-дронового удару.

«Де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання», – додав Герман Галущенко.



