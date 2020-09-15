У Тернополі зводять надземний пішохідний міст.

У Тернополі на вулиці 15 квітня біля Збаразького кільця зводять надземний пішохідний міст, що має дозволити мешканцям новозбудованого житлового комплексу «Мікрорайон Варшавський» безпечно перетинати перевантажену транспортом дорогу та виходити у місто. Споруджує міст – забудовник житлового комплексу – ПП «КреаторБуд».

Фото www.facebook.com/kreatorbyd

«Будівельна компанія «Креатор-Буд» за власні кошти, на виконання інвестиційної угоди з Тернопільською міською радою, зводить надземний пішохідний міст, що сполучатиме Варшавський мікрорайон з інфраструктурою міста та парком Національного відродження», – йдеться у повідомленні компанії.

Фото www.facebook.com/kreatorbyd

Міст довжиною 60 м, спирається на чотири опори. Для зручного пересування маломобільних пішоходів, міст облаштують ліфтами. Також його оснастять світлодіодним освітленням для підвищення безпеки дорожнього руху уночі.

Фото www.facebook.com/kreatorbyd

Зазначимо, ЖК «Мікрорайон Варшавський» почали зводити у 2016 році. Зараз уже готується 4а і 5а черга будівництва. Тим часом в останнє десятиліття пропускна здатність дороги на вул. 15 квітня значно знизилася через стрімкий ріст кількості транспорту та близькість до виїздів із міста: поруч рухається приватний, громадський та вантажний транспорт.

Перші мешканці «Мікрорайону Варшавський» для виходу у місто змушені користуватися пішохідним переходом, який є місцем концентрації ДТП. Відтак у 2019 році була зареєстрована петиція до Тернопільської мської ради щодо будівництва на вказаній ділянці підземного пішохідного переходу. Проте через велику кількість підземних комунікацій та складність їх перенесення, влаштування там підземний перехід виявилося недоцільним. Натомість у грудні 2019 року була укладена угода між ПП «Креатор-Буд» та управлінням ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міськради про будівництво надземного мосту у якості виконання інвестиційних зобов’язань. Зведення надземних мостів є характерним для Тернополя – таким мостом активно користуються пішоходи поблизу головного залізничного вокзалу.

До слова, у Тернополі компанія «Креатор-Буд» відома не лише найактивнішими темпами будівництва житлової нерухомості, але й тим, що у 2017 році виділила 12 нових квартир ветеранам АТО. Проте, місцеві ЗМІ, вбачають у цьому недоброчесний піар та називають власника компанії Ігоря Гуду неофіційним партнером діючого міського голови Сергія Надала.