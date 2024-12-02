Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Тернополі. 

У ніч на 2 грудня Росія атакувала захід України дронами. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Тернополі за адресою Чубинського, 1. Одна людина загинула. Трьох поранених було доправлено у лікарню. Всі, хто знаходився у цьому під’їзді, тимчасово розміщені у різних місцях. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода.

"Чоловік загинув, у дружини важкі травми, в першу чергу опіки. Вона отримала медичну допомогу, після чого відмовилася від подальшого перебування у лікарні. Діти не постраждали – їх на цей час, за щасливим збігом обставин, не було. Постраждали інші родини, які проживали на верхніх поверхах цього будинку. Всі, хто знаходився у цьому під’їзді, тимчасово розміщені у різних місцях, в тому числі в готелях міста Тернополя, до того моменту, поки не буде усунено всі наслідки. Зараз відбулася технічна оцінка, експертна оцінка придатності цього будинку до подальшої експлуатації, було виключено живлення у під’їзді. Враховуючи те, що вікна були ушкоджені, відбувається тимчасово заклейка плівкою", – сказав В'ячеслав Негода.

Міський голова Тернополя Сергій Надал ще вночі інформував, що ворожий БПЛА влучив у верхній поверх тернопільської багатоповерхівки. Зайнялась пожежа на верхньому п’ятому поверсі та частково на третьому й четвертому.

"Працюють рятувальні та спеціальні служби. Є загиблі та важкопоранені. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати поранених", — йщлося у його дописі на fb.

Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок атаки на Тернопіль загинув 45-річний чоловік. До лікарні доправили його дружину та ще двох жителів будинку. Вибухова хвиля пошкодила вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

94 жителів евакуювали з 36 квартир. Решті запропонували розміщення у пункті обігріву в сусідній школі. Психологи ДСНС та поліції працюють з постраждалими. Жителів зруйнованої квартири тимчасово розмістять у готелі.

Ведуться роботи щодо оцінки стану будинку та його придатності до подальшої експлуатації. Будівлю від’єднано від джерел електропостачання.

Школа №23 працює онлайн. Навчання офлайн відновлять після заміни вікон.

Мер Тернополя повідомив, що місто вже замовило нові вікна для пошкоджених квартир та школи. Власники затоплених квартир отримають одноразову виплату у розмірі 15 тис. грн. Також мешканці, квартири яких тимчасово непридатні для проживання, можуть отримати компенсації за оренду житла:

однокімнатна квартира – 6 тис. грн;

двокімнатна квартира – 8 тис. грн;

трикімнатна квартира – 10 тис. грн.

«Власникам квартири, яка найбільше постраждала, є можливість отримувати щомісячну грошову компенсацію за оренду або можливість забезпечення у тимчасовому житлі до відновлення їхньої оселі», – додав міський голова.



