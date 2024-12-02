Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Тернополі. 

 

У ніч на 2 грудня Росія атакувала захід України дронами. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Тернополі за адресою Чубинського, 1. Одна людина загинула. Трьох поранених було доправлено у лікарню. Всі, хто знаходився у цьому під’їзді, тимчасово розміщені у різних місцях. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода.

 

"Чоловік загинув, у дружини важкі травми, в першу чергу опіки. Вона отримала медичну допомогу, після чого відмовилася від подальшого перебування у лікарні. Діти не постраждали – їх на цей час, за щасливим збігом обставин, не було. Постраждали інші родини, які проживали на верхніх поверхах цього будинку. Всі, хто знаходився у цьому під’їзді, тимчасово розміщені у різних місцях, в тому числі в готелях міста Тернополя, до того моменту, поки не буде усунено всі наслідки. Зараз відбулася технічна оцінка, експертна оцінка придатності цього будинку до подальшої експлуатації, було виключено живлення у під’їзді. Враховуючи те, що вікна були ушкоджені, відбувається тимчасово заклейка плівкою", – сказав В'ячеслав Негода.

 

Міський голова Тернополя Сергій Надал ще вночі інформував, що ворожий БПЛА влучив у верхній поверх тернопільської багатоповерхівки. Зайнялась пожежа на верхньому п’ятому поверсі та частково на третьому й четвертому. 

 

"Працюють рятувальні та спеціальні служби. Є загиблі та важкопоранені. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати поранених", — йщлося у його дописі на fb.

 

Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок атаки на Тернопіль загинув 45-річний чоловік. До лікарні доправили його дружину та ще двох жителів будинку. Вибухова хвиля пошкодила вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

 

94 жителів евакуювали з 36 квартир. Решті запропонували розміщення у пункті обігріву в сусідній школі. Психологи ДСНС та поліції працюють з постраждалими. Жителів зруйнованої квартири тимчасово розмістять у готелі.

 

Ведуться роботи щодо оцінки стану будинку та його придатності до подальшої експлуатації. Будівлю від’єднано від джерел електропостачання.

 

Школа №23 працює онлайн. Навчання офлайн відновлять після заміни вікон.

 

Мер Тернополя повідомив, що місто вже замовило нові вікна для пошкоджених квартир та школи. Власники затоплених квартир отримають одноразову виплату у розмірі 15 тис. грн. Також мешканці, квартири яких тимчасово непридатні для проживання, можуть отримати компенсації за оренду житла:

 

однокімнатна квартира – 6 тис. грн;

двокімнатна квартира – 8 тис. грн;

трикімнатна квартира – 10 тис. грн.

 

«Власникам квартири, яка найбільше постраждала, є можливість отримувати щомісячну грошову компенсацію за оренду або можливість забезпечення у тимчасовому житлі до відновлення їхньої оселі», – додав міський голова.


 

02.12.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
У Львові відкриють «Театр абсурду» 
1 грудня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій відкриють виставковий проєкт «Театр абсурду», у межах якого представлять творчість українського художника Олега Мінька. Уперше малярські задуми митця переведуть у 3D-формат театральних декорацій.
30.11.24 | | Штука
Формування єдиної теорії політичних організацій
Тарас ПЛАХТІЙ
Міждисциплінарний підхід до аналізу, проєктування та вдосконалення політичних партій нового покоління з динамічною мережею
30.11.24 | | Дискурси
Кінець грузинської мрії про Євроунію
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Багатьох грузинів обурило рішення нового уряду заморозити перемовини з Євроунією й вони вийшли на вулицю. Чи варто сподіватися на «Революцію троянд 2.0»?
29.11.24 | | У світі
Упійманий час: відеоархів Віктора Неборака
 Ігор Котик
У п’ятницю, 29 листопада, на екрані Мистецької бібліотеки транслюватиметься один із творчих вечорів Юрія Андруховича – поетичний, з серії літературних і музичних заходів «Перфо-салон», що засновані на відеоархіві Віктора Неборака.
29.11.24 | | Штука
Елімінація митця і простір інтерпретації. Любківський
Тарас Возняк
По-ставивши твір перед глядачем, мистець de facto завершив свою місію. Тепер ми взаємодіємо з ним, «розгортаємо» його змісти та сенси
29.11.24 | | Дискурси
30 років до прокуратури європейського зразка
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Восени наступного року відзначатимемо 30-ту річницю членства України в Раді Європи. І до того часу Україна цілком спроможна втілити окреслену рамку рекомендацій
28.11.24 | | Україна
Треба поговорити з ювеліром
Тарас Прохасько
Дивні речі запам'ятовуються. Дивні речі запам'ятовуються настільки, що не можеш їх викинути з голови. Вони стають плоттю роздумів і медитацій
28.11.24 | | Дискурси
Зрозуміти Росію. Правильно зрозуміти
Богдан ПАНКЕВИЧ
Йдеться не лише про нас. Весь західний світ проходить тест на міцність. Що пізніше він це усвідомить, то важчі випробування доведеться пройти
28.11.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.