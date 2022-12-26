60% українців проголосували в "Дії" за святкування Різдва 25 грудня.

 

60,24% українців виступають за святкування Різдва 25 грудня, а 25,23% продовжують наполягати на 7 січня.

 

 

Про це свідчать результати опитування, котре проводиться у державному застосунку "Дія"

 

У понеділок число респондентів, які взяли участь в опитуванні, перевищило 1 мільйон 250 тисяч. 

 

Серед опитаних 11,84% висловилися за святкування Різдва в обидві дати, а 2,69% повідомили, що взагалі не святкують.

 

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив про початок опитування 24 грудня, на Святвечір за григоріанським стилем. Триватиме воно до 30 грудня.

 

"Для України дотримання юліанського календаря є ще й спадщиною російської імперії, яка відмовлялась переходити на григоріанський календар. Лише після падіння імперії, у 1918 році, Українська Народна Республіка перейшла до григоріанського календаря. У той самий час від юліанського календаря відмовились і більшовики. Однак російська церква, всупереч цьому переходу, й далі користується юліанським календарем. Склалася ситуація, коли у звичайному житті люди користуються новим стилем, а церква продовжує жити за старим", – коментував Ткаченко.

 

26.12.2022

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