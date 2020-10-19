Суд за позовом Медведчука заборонив поширювати книгу "Справа Василя Стуса".

Дарницький районний суд частково задовольнив позов лідера проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги "Справа Василя Стуса". Надрукований тираж книжки, згідно з рішенням суду, заборонено до поширення, а автори мають вилучити оспорювані фраґменти з тексту.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, суд вирішив визнати "недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації", інформацію, поширену в кількох розділах книжки "Справа Василя Стуса".

"Зобов’язати Кіпіані і видавництво Vivat видалити з книжки із розділів «Кримінальна справа №5. Книга життя і смерті Василя Стуса» та «Чи вбивав адвокат Медведчук поета Василя Стуса» інформацію про особу Медведчука. Заборонити Кіпіані і видавництву Vivat розповсюджувати надрукований тираж книжки «Справа Василя Стуса» і подальше його тиражування до усунення порушення особистого немайнового права Медведчука", – оголосила суддя.

Крім того, суд заборонив Кіпіані і видавництву Vivat використовувати і поширювати в масових медіях інформацію, яка міститься в згаданих двох розділах і "надає можливість ідентифікувати Віктора Медведчука як персонажа, дійової особи без його згоди".

Як повідомила маркетолог видавництва Vivat Катерина Аврамчук, згідно з рішенням судді Дарницького райсуду Заставенко Марини, з книги "Справа Василя Стуса" слід вилучити такі фрази: “... чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук» “...Медведчук на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання” “... він (мається на увазі Віктор Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?...” “...розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса) — призначений державою адвокат Медведчук” “...шістка комуністичної системи Медведчук…” “Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?”.

Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook іронізує із офіційної "шапки" судового рішення – "Іменем України".

"Суддя Заставенко вирішила, що 6 епізодів книги "Справа Василя Стуса" є неправдою. Два смішних моменти – не можу тепер згадувати всує тов. Медведчука, але називати "сином поліцая" можна", – прокоментував Кіпіані.

Видавництво Vivat заявило про намір оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.

"Цей суд – прямий і очевидний доказ того, що справа, за яку боровся Стус, – незавершена. Ми були готові до такого рішення, адже було б наївно сподіватись, що в боротьбі з таким суперником ми переможемо одразу. Натомість, ми не розраховували, що ми настільки недалеко пішли від тих часів, коли відбувався сам суд над Василем Стусом", – йдеться в реакції видавця.

Між тим, як згодом уточнила Катерина Аврамчук, увесь надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" – той самий, що його "заморозив" суд, – розібрали доостанку після того, як суд оприлюнив своє рішення.

Вахтанг Кіпіані о 12:00 поділився новою інформацією: "За годину книгу "Справа Василя Стуса" розкупили знов. Всі склади порожні – прювєт куму Путіна. Але новий наклад знову буде! Тому раджу робити замовлення або на сайті видавництва Vivat, або пишіть мені в месенджер. Ці замовлення будуть відправлені в першу чергу".

Саме ж рішення набуде законної сили після закінчення строку на подання апеляційної справи. Протягом 30 днів ухвалу можна оскаржити в Київському апеляційному суді.

Наразі суддя оголосила резолютивну частину рішення. Повний текст підготують упродовж 10 днів.

16 жовтня суд провів останнє засідання в цій справі. Під судом тоді зібралися декілька десятків активістів, які проводили акцію "Захистимо Стуса! Медведчука – під трибунал!".

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про "Справа Василя Стуса", бо та містить "висловлювання, які не відповідають дійсності".

Вахтанг Кіпіані назвав позов зазіханям на свободу слова.

Книга "Справа Василя Стуса" вийшла друком у травні 2019 року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. Згідно з коментарем Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Сам своєї провини не визнає.