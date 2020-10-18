У Києві попрощалися з ветераном Миколою Микитенком, що спалив себе в Києві.

 

На Майдані Незалежності в Києві попрощалися з бійцем ООС і ветераном АТО Миколою Микитенком, який підпалив себе на Майдані вночі на 11 жовтня через невдоволення політикою чинної влади і ситуацією у зоні бойових дій.

 

Про це повідомляє "Суспільне".

 

 

На прощання прийшли близько сотні людей.

 

Донька ветерана Юлія Микитенко повідомила, що, згідно із записами з камер спостереження, батько підпалив себе дуже швидко, "щоб його ніхто не встиг його зупинити". 

 

"Остання сторіз, яку він виклав у Facebook, була з цього місця, де він здійснив самопідпал. Він сфотографував Стеллу і написав: "Зараз 03:25. Я просто хочу, щоб Україна була незалежною". Я думаю, він хотів бачити її саме незалежною від зовнішніх і від внутрішніх ворогів", – розповіла донька.

 

З її слів, батько "дуже болісно сприймав ситуацію і несправедливість". "Він бачив всі звернення ветеранів до Зеленського – і, навіть не самі дії, а повне ігнорування свого населення правлячою верхівкою мало найбільший вплив", – сказала Юлія Микитенко.

 

Донька загибелого поскаржилася, що після самопідпалу і смерті її батька з нею контактували лише побратими, волонтери медсестри та громадські активісти. Нантомість ніхто з Офісу Президента або представників влади до дівчини не звертався. "Єдине, що КМДА тут [на Майдані] дозволила провести прощання. Більше ані до мене, ані до моєї родини жодних запитів і звернень не було", – заявила вона.

 

Юлія Микитенко додала, що хоче, аби на ветеранів, військовослужбовців реагували, принаймні "на якісь банальні вимоги". Вона наголосила, що нині цих людей "найбільше демотивує повна глухота з боку влади".

 

Її батька не влаштовувала політика розведення українських позицій на Донбасі, яка "взагалі не є припустимою, особливо для людей, які проливали кров і втратили своїх братів і сестер".

 

Миколу Микитенка поховають на Житомирщині поруч із могилою його батька.

 

49-річний військовослужбовець Микола Микитенко підпалив себе на Майдані Незалежності вночі на 11 жовтня. У Нацполіції повідомили, що ветерана доправили до лікарні з 97% опіків тіла. 14 жовтня донька Юлія повідомила, що Микола помер.

 

18.10.2020

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