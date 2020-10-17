В Україні шість з половиною тисяч випадків ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6410 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 293 641.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО у суботу.
За добу зафіксували 109 смертей від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Загальне число летальних випадків зросло до 5517.
У Києві зареєстрували 598 нових випадків ковіду за добу, на Одещині – 506, на Харківщині – 472, на Дніпропетровщині – 464, на Хмельниччині – 382, на Львівщині – 368.
За добу 2194 одужань.
Офіційно в Україні 164 011 активних носіїв COVID-19.
17.10.2020