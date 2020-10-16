У Львові перезаснували футбольний клуб "Карпати".

У Львові на Покрову перезаснували футбольний клуб "Карпати" – 14 жовтня в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України зареєстрували нову юридичну особу для команди, "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ КАРПАТИ", або ж скорочено – "КАРПАТИ ФК ТОВ".
Згідно з даними реєстру, керівником товариства став Степан Федорович Юрчишин, колишній тренер "Карпат" і один із найбільших голеадорів в історії клубу. Засновником виступило приватне підприємство "Західний Буг" із внеском у статутний капітал у розмірі 1 млн грн.
Степан Юрчишин у коментарі інформаційній аґенції УНН підтвердив факт перезаснування клубу. З його слів, найближчим часом планується проведення пресконференції, на якій планують надати інформацію про подальшу діяльність та розвиток клубу.
Головним тренером і спортивним директором призначено Андрія Тлумака, знаменитого воротаря "Карпат", донедавна – тренера ФК "Волинь".
Керівництво підприємства "Західний Буг" підтвердило входження у структуру власників. Рішення про зміну складу учасників прийнято у зв'язку з долученням інших львівських підприємств до статутного капіталу, а також підготовку до перетворення товариства на акціонерне товариство.
Якраз напередодні Степан Юрчишин, Андрій Тлумак, а також Ігор Кульчицький, Ростислав Поточняк, Олександр Чижевський, Ігор Худоб’як та Мирон Маркевич виступили зі спільним зверненням як капітани і тренери різних років у "Карпатах" зі закликом відродити команду "з чистої сторінки".
"Ми не бачимо іншого виходу з цієї ситуації, як відродження легендарної команди з нової чистої сторінки. Команди із серцем лева та завжди вірними вболівальниками, з фінансуванням від чесного і прозорого бізнесу та підтримкою громади Львова. І якщо для цього знову треба пройти весь шлях становлення клубу, кожен з нас, де б він сьогодні не перебував, готовий передати відродженому клубу весь свій досвід, справжній карпатівський дух та віру у перемогу", – йдеться у заяві.
Андрій Тлумак
Нагадаємо, після виключення із Прем'єр-ліги "Карпати" грають у другій лізі чемпіонату України. Після п'яти матчів команда займає 12 місце у турнірній табличці (1 перемога – 3 пункти).
Клуб не зміг дограти минулий сезон в елітному дивізіоні через нестачу фінансування та проблеми зі старими власниками. Формальною підставою для виключення зі змагань стала повторна неявка ФК "Карпати" на матч "без поважної причини".
"КАРПАТАМ" У ЛЬВОВІ – БУТИ!
Звернення колишніх капітанів і тренерів
▪️ Ігор Кульчицький — капітан команди (1968—1970)
▪️ Ростислав Поточняк — капітан команди (1976—1977)
▪️ Степан Юрчишин — капітан команди (1980—1981, 1990—1991)
▪️ Олександр Чижевський — капітан команди (1994—1999)
▪️ Андрій Тлумак — капітан команди (2002, 2006—2007, 2009—2012)
▪️ Ігор Худоб’як — капітан команди (2010—2013, 2016—2017)
▪️ Мирон Маркевич – головний тренер
ФОТО: Поточняк і Кульчицький у буклеті з легендарним складом "Карпат". У 1969 році "Карпати" здобули Кубок СРСР – єдиною командою з другої ліги чемпіонату за всю історію турніру
«Останніми роками всіх нас непокоїть ситуація із львівськими "Карпатами", яким у різні періоди ми віддали частинку свого життя. Тривалий конфлікт між двома співвласниками та фінансові негаразди клубу призвели до скандального виключення клубу зі змагань в останньому сезоні Прем'єр-ліги та переведення у найнижчий клас професіонального футболу. Практично всі гравці основи покинули команду, і сьогодні вона опинилась вже на дні другої ліги, програвши 4 із 5 стартових матчів. Минулого тижня клуб буквально викинули з бази у Брюховичах, на якій він тренувався останні десятиліття, і тепер там вже хазяйнує інша місцева команда. Задля порятунку бази для виховання талановитих юних футболістів, дитячо-юнацьку футбольну школу клубу прийняли на баланс міста.
Останньою крапкою у цій "історії" стала для нас відмова клубу від традиційного логотипу із золотим левом на зеленому фоні.
Нам відомо про неодноразові пропозиції теперішнім власникам клубу про фінансову допомогу чи купівлю клубу від місцевого бізнесу, але всі вони залишилися без відповіді. Ми не розуміємо причини такого ставлення власників до клубу, але ми бачимо результат їхній дій — легендарний клуб практично знищений.
Ми не можемо у цій ситуації стояти осторонь. Серед нас ті, хто у далекому 1963 році брав участь у створенні та становленні клубу, вів команду до перемоги у Кубку колишнього СРСР у 1969-му, виборював бронзові медалі у чемпіонаті незалежної України 1998 року та боровся за вихід у груповий турнір Ліги Європи у 2010-му.
Ми не бачимо іншого виходу з цієї ситуації, як відродження легендарної команди з нової чистої сторінки. Команди із серцем лева та завжди вірними вболівальниками, з фінансуванням від чесного і прозорого бізнесу та підтримкою громади Львова.
І якщо для цього знову треба пройти весь шлях становлення клубу, кожен з нас, де б він сьогодні не перебував, готовий передати відродженому клубу весь свій досвід, справжній карпатівський дух та віру у перемогу.
"Карпатам" у Львові — бути!»
16.10.2020