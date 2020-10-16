У Львові перезаснували футбольний клуб "Карпати".

У Львові на Покрову перезаснували футбольний клуб "Карпати" – 14 жовтня в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України зареєстрували нову юридичну особу для команди, "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ КАРПАТИ", або ж скорочено – "КАРПАТИ ФК ТОВ".

Згідно з даними реєстру, керівником товариства став Степан Федорович Юрчишин, колишній тренер "Карпат" і один із найбільших голеадорів в історії клубу. Засновником виступило приватне підприємство "Західний Буг" із внеском у статутний капітал у розмірі 1 млн грн.

Степан Юрчишин у коментарі інформаційній аґенції УНН підтвердив факт перезаснування клубу. З його слів, найближчим часом планується проведення пресконференції, на якій планують надати інформацію про подальшу діяльність та розвиток клубу.

Головним тренером і спортивним директором призначено Андрія Тлумака, знаменитого воротаря "Карпат", донедавна – тренера ФК "Волинь".

Керівництво підприємства "Західний Буг" підтвердило входження у структуру власників. Рішення про зміну складу учасників прийнято у зв'язку з долученням інших львівських підприємств до статутного капіталу, а також підготовку до перетворення товариства на акціонерне товариство.

Якраз напередодні Степан Юрчишин, Андрій Тлумак, а також Ігор Кульчицький, Ростислав Поточняк, Олександр Чижевський, Ігор Худоб’як та Мирон Маркевич виступили зі спільним зверненням як капітани і тренери різних років у "Карпатах" зі закликом відродити команду "з чистої сторінки".

"Ми не бачимо іншого виходу з цієї ситуації, як відродження легендарної команди з нової чистої сторінки. Команди із серцем лева та завжди вірними вболівальниками, з фінансуванням від чесного і прозорого бізнесу та підтримкою громади Львова. І якщо для цього знову треба пройти весь шлях становлення клубу, кожен з нас, де б він сьогодні не перебував, готовий передати відродженому клубу весь свій досвід, справжній карпатівський дух та віру у перемогу", – йдеться у заяві.

Андрій Тлумак



Нагадаємо, після виключення із Прем'єр-ліги "Карпати" грають у другій лізі чемпіонату України. Після п'яти матчів команда займає 12 місце у турнірній табличці (1 перемога – 3 пункти).

Клуб не зміг дограти минулий сезон в елітному дивізіоні через нестачу фінансування та проблеми зі старими власниками. Формальною підставою для виключення зі змагань стала повторна неявка ФК "Карпати" на матч "без поважної причини".