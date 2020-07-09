«Карпати» виключили з Прем’єр-ліги.

Львівський футбольний клуб «Карпати» виключили зі змагань української Прем’єр-ліги сезону-2019/2020 за повторну неявку на матч без поважної причини. Відповідне рішення ухвалив контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув справу за заявою УПЛ стосовно неявки ФК «Карпати» (Львів) на матч 24-го туру ФК «Карпати» (Львів) – ФК «Маріуполь» і матч 29-го туру ФК «Маріуполь» — ФК «Карпати» (Львів).

Відтак за підсумками розгляду, на підставі ст. 9 регламенту УПЛ було вирішено:

1. Зарахувати ФК «Карпати» технічну поразку з рахунком 0:3, а ФК «Маріуполь», відповідно, – технічну перемогу з рахунком 3:0 у матчі 24-го туру ФК «Карпати» (Львів) – ФК «Маріуполь» за неявку на матч без поважної причини.

2. Зарахувати ФК «Карпати» (Львів) технічну поразку з рахунком 0:3, а ФК «Маріуполь» – технічну перемогу з рахунком 3:0 у матчі 29-го туру ФК «Маріуполь» – ФК «Карпати» (Львів) за неявку на матч без поважної причини.

3. Виключити ФК «Карпати» (Львів) зі змагань УПЛ сезону-2019/2020 за повторну неявку на матч без поважної причини.

4. Зарахувати ФК «Карпати» (Львів) у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, технічні поразки (-:+), а командам-суперницям – технічні перемоги (+:-).

Нагадаємо, перед тим у ФК «Карпати» офіційно заявили, що не можуть виїхати на матч у Маріуполь через фінансові проблеми.

«Перенесений поєдинок УПЛ "Карпати" – "Маріуполь", цілком ймовірно, не відбудеться, як і наступні матчі львів’ян у чемпіонаті. Причина – брак необхідних коштів. Тритижневий виїзд (а саме у гостях карпатівці мали зіграти свої поєдинки через епідеміологічну ситуацію у Львові) обійдеться майже у півтора мільйона гривень. У клубу таких коштів нема», – йшлося в повідомленні на сайті ФК «Карпати» 29 червня.