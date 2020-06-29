"Карпати" не мають як дограти чемпіонат.

 

Футбольний клуб "Карпати" заявив про нестачу фінансових ресурсів для того, аби дограти останні матчі сезону в чемпіонаті України. Львівська команда офіційно повідомила на своїй інтернет-сторінці, що, цілком імовірно, пропустить виїзний матч проти "Маріуполя", запланований на 1 липня, а також наступні ігри.

 

 

"Перенесений поєдинок УПЛ «Карпати» – «Маріуполь», цілком ймовірно, не відбудеться, як і наступні матчі львів’ян у чемпіонаті. Причина – брак необхідних коштів", – заявили в штабі команди.

 

Згідно з підрахунками клубу, тритижневі гастролі (через несприятливе епідеміологічне становище у Львові "карпатівці" би зіграти всі свої поєдинки на чужих полях) обійдуться "левам" у півтора мільйони гривень. "У клубу таких коштів нема", – констатували "Карпати".

 

Львівський клуб стверджує, що він після зміни власника (акції "Менділ Лімітед" Петра Димінського викупив Олег Смалійчук) намагався домовитися з іншим інвестором – "Крісал Холдінгс". Та переговори безуспішні, заявив виконавчий директор ФК "Карпати" Ростислав Ящишин.

 

"Не секрет, що в клубу були тривалі фінансові труднощі, ми рік виживали без фінансування. Зараз у «Карпат» буквально нема власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності, всі можливі варіанти вичерпані. Необхідна солідна дотація", – заявив Ящишин. 

 

Раніше проєкт футбольної журналістики "ТаТоТаке" повідомив, що "Карпати" цього тижня оголосять про зняття з прем'єр-ліги. Львівський клуб не отримає ліцензію на наступний сезон через борги. Дедлайн ліцензування – 30 червня.

 

Згідно з даними проєкту, Олег Смалійчук протягом трьох минулих тижнів шукав зустрічі з Ігорем Коломойським, щоб той погасив 50% боргів. Якщо Коломойський відмовить, то Смалійчук ніби висловив готовність викупити його частку.

 

 

Є інакший варіант, котрий передбачає створення нового клубу "Карпати". Можливо, він отримає дозвіл почати виступи не в аматорській лізі, а в другій або першій.

 

Після 24 зіграних матчів "Карпати" займають останнє місце в турнірній таблиці УПЛ.

 

 

29.06.2020

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