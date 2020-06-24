Помер Юрій Дячук-Ставицький.

 

На 74-му році життя після важкої тривалої хвороби помер заслужений тренер України, колишній головний тренер футбольного клубу «Карпати» Юрій Дячук-Ставицький. Про це повідомили в ФК «Карпати».

 

Фото: fckarpaty.com

 

«Юрій Михайлович назавжди залишиться у наших серцях як Професіонал, справжній фанатик своєї справи, могутня людина з сильним характером, що заряджав колег своєю енергією», – пишуть у клубі.

 

Юрій Дячук-Ставицький народився 26 січня 1947 року у Львові. Закінчив львівську середню школу № 62. Вихованець ДЮСШ-4.

 

Закінчив Львівський інститут фізичної культури. Був воротарем у командах «Горинь» (Рівне), «Шахтар» (Червоноград), «Авангард» (Стрий).

 

Від 1975 до 1979 року був завучем СДЮШОР «Карпати», 1980-го працював тренером «Буковини» (Чернівці). Від 1981 до 1983 року – головний тренер збірної Львівщини серед школярів, яка під керівництвом Дячука-Ставицького перемагала на всеукраїнській Спартакіаді. Потім став тренером, начальником команди та головним тренером клубу «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), який грав у другій лізі чемпіонату СРСР.

 

1989 року став віце-президентом відновленої команди «Карпати» (Львів). На початку 1990-х був головним тренером «Електрона» з міста Мостиська та «Газовика» з Комарно. З останнім вигравав міжнародні турніри в Німеччині та Словаччині. Працював помічником тренера у клубах «Волинь» і «Карпати».

 

Фото: footballua.tv

 

Був багаторічним помічником Мирона Маркевича, зокрема в період його роботи у львівських «Карпатах», коли клуб здобув «бронзу» чемпіонату України 1997/98. Головний тренер «Карпат» у 2004-2006, 2007, 2012 та 2013 роках. Також працював на посаді віце-президента «Карпат», керівника розвитку дитячо-юнацького ФК «Карпати».

 

Під керівництвом Дячка-Ставицького «Карпати» стали першим представником першої ліги, який вийшов до півфіналу Кубка України 2006 року. Того самого року «зелено-білі» після дворічної перерви повернулися до вищої ліги.

 

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