«Ребрендинг» у ФК «Карпати»: новий логотип зі стоку, старий герб – фанатам.

Львівський футбольний клуб «Карпати», який нещодавно офіційно виключили з прем’єр-ліги, передав свій герб фанатській організації та презентував новий логотип.

«У найближчому майбутньому на ФК "Карпати" чекають кардинальні зміни. Тому клуб вирішив провести ребрендинг. Відтепер у ФК "Карпати" буде новий логотип. Але легендарний герб "Карпат" не зникає. Це головний символ клубу, його історії та досягнень. Тому "Карпати" вирішили передати його тим, хто найбільше заслуговує ним володіти. Громадська організація "Ультрас Карпати", що об’єднує активних вболівальників "зелено-білих", відтепер є повноправним власником прав на клубний герб», – йдеться на fb-сторінці клубу.

Фото: facebook.com/fckarpaty

Передача прав на емблему відбулася на символічній локації – 16-му, фанатському, секторі стадіону «Україна». Одразу після оформлення необхідних документів за участю юристів обох сторін співвласник «Карпат» Олег Смалійчук передав символічний герб одному зі засновників ГО «Ультрас Карпати» Михайлові Мірці.

Фото: facebook.com/fckarpaty

«Уже кілька років ми вели активні перемовини з керівництвом про те, щоб герб закріпити за тими, хто його справді цінує, але досягнути належного результату досі не вдавалось, – розповів Михайло Мірка. – Сьогодні ми змогли знайти точки дотику з новим керівництвом клубу в близьких нам площинах цінностей. Не вдаючись до поспішних авансів, усе ж вважаємо це одним із найбільш стратегічно правильних рішень, яке відкриває нову сторінку в новітній історії великого клубу "Карпати"».

Що ж до нового логотипу, то тут історія виявилася кумедною і вже спричинила бурхливу реакцію користувачів соцмереж. На fb-сторінці клубу запитують, що означають три зірочки на логотипі, називають лого створеним у генераторі випадкових емблем, радять клубу провести конкурс тощо.

Насправді ж цього логотипу у ФК «Карпати» дійсно ніхто не розробляв і не вкладав у нього додаткового змісту. Річ у тім, що з новим лого у клубі, вочевидь, вирішили не заморочуватися, тож завантажили його зі стокового сайту.

Скріншот зі стокового сайту pngtree.com

Нагадаємо, після виключення з прем’єр-ліги «Карпати» розпочинають сезон у другій лізі чемпіонату України. Команда базуватиметься у Львові. За два роки клуб ставить собі мету повернутися до УПЛ. Тренером «Карпат» буде Роман Гнатів.