"Зе!-референдум": Зеленський пропонує вільну економічну зону Донбасові.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про намір виставити на "всенародне опитування" 25 жовтня запитання про доцільність створення на Донбасі вільної економічної зони.

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

"Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?" – озвучив ґарант.

Нагадаємо, напередодні Президент України оголосив перше зі запитань, котре пропонує поставити українським виборцям під час опитування у день місцевих виборів, – про запровадження довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Президент не оголосив решти запитань, бо планує надалі гратися й озвучуватиме по одному на день.

Згідно з Конституцією, питання про податки і бюджет не можуть виноситися на референдум. Офіс Президента виправдовує свої ідеї тим, що 25 жовтня відбуватиметься "загальнонаціональне опитування", а не референдум, і не матиме прямих юридичних наслідків.