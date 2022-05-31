Референдум про входження Південної Осетії в РФ відкладено.

Ініціатори референдуму нарешті усвідомили його «правову невизначеність».

Призначений на 17 липня референдум щодо об'єднання невизнаної республіки Південна Осетія з Російською Федерацією відкладено. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. Так званий «президент» Південної Осетії Алан Гаглоєв призупинив своїм указом дію указу свого попередника Анатолія Бібілова про призначення референдуму щодо входження республіки до складу Росії. Документ опубліковано на офіційному сайті Гаглоєва.

«Керуючись статтею 51 Конституції Республіки Південна Осетія, частиною 2 статті 12 конституційного закону від 27 грудня 2018 року "Про основні гарантії виборчих прав та права на участь у референдумі" громадян, враховуючи невизначеність правових наслідків питання, що виноситься на референдум згідно з указом від 13 травня... ухвалюю: невідкладно провести з російською стороною консультації з усього комплексу питань, пов'язаних з подальшою інтеграцією Республіки Південна Осетія та Російської Федерації, до завершення консультацій призупинити дію указу президента від 13 травня 2022 року "Про призначення референдуму Республіки Південна Осетія"», – йдеться у указі.

Нагадаємо, що референдум щодо входження Південної Осетії в склад Російської Федерації призначив попередній президент республіки Анатолій Бібілов. Він підписав відповідний указ 13 травня – вже після того, як програв президентські вибори Гаглоєву.

24 травня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не робить жодних кроків щодо організації південноосетинського референдуму. «Ініціативу щодо проведення референдуму слід доопрацювати юридично, у тому числі подумати над формулюваннями», – наголосив тоді Пєсков.

Південна Осетія фактично є окупованою російськими військами територією Грузії, чию незалежність від Тбілісі визнають лише кілька країн світу, включно з Росією. Та ж сама ситуація і з визнанням у світі результати виборів її «президента».